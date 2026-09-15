Școlile din România primesc recomandări speciale în cazul alertelor de drone: ce măsuri trebuie să cunoască elevii și profesorii

Mihai Dimian, ministrul interimar al Educației, a anunţat, marţi, că, în contextul incidentelor recente cu drone, a cerut Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă o serie de recomandări pentru unităţile de învăţământ, astfel încât să se ştie modul de intervenţie în astfel de situaţii.

„În contextul incidentelor recente cu drone, am discutat cu domnul Secretar de Stat Raed Arafat despre necesitatea unui set simplu de recomandări specifice pentru unităţile de învăţământ privind modul de acţiune în astfel de situaţii. Nu doresc să generăm teamă în rândul copiilor, profesorilor sau părinţilor. Dimpotrivă, rolul acestui mesaj este să ne asigurăm că fiecare şcoală ştie ce are de făcut în situaţia puţin probabilă a apariţiei unui asemenea incident”, a scris, marţi, pe Facebook, Mihai Dimian.

Ministrul interimar al Educaţiei a cerut directorilor şi profesorilor să cunoască aceste proceduri şi să le explice elevilor într-o manieră adecvată vârstei lor, fără a dramatiza.

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„Pregătirea nu înseamnă panică. Înseamnă responsabilitate. Mesajul a fost transmis şi către Inspectoratele Şcolare Judeţene, pentru a ajunge în toate unităţile de învăţământ”, a precizat ministrul de la Educaţie, distribuind adresa pe care a primit-o de la DSU.

Documentul de la DSU este semnat de secretarul de stat Raed Arafat, şeful DSU, şi transmite un set de recomandări privind măsurile de protecţie a elevilor, părinţilor şi personalului didactic în situaţia emiterii unor mesaje RO-Alert Alarmă aeriană (drone).

Documentul prevede:

Înainte de primirea mesajului RO-Alert, identificaţi spaţiile de adăpostire din cadrul unităţii de învăţământ (subsoluri amenajate, încăperi interioare fără ferestre sau cu cât mai puţine geamuri: holuri centrale, săli fără ferestre, vestiare interioare care se află la etaje inferioare). Nu alegeţi ultimul etaj pentru adăpostire, acoperişul este primul lovit la un impact direct. La primirea mesajului RO-Alert, opriţi activitatea imediat, calm, fără a alarma. Conduceţi copiii spre spaţiile de adăpostire stabilite, departe de ferestre, balcoane, uşi exterioare, pereţi de sticlă şi de faţadă. Aduceţi imediat în cea mai apropiată clădire, pe cel mai scurt traseu, copiii aflaţi în curte/la sport în aer liber, fără a le permite să caute lucruri personale: prioritatea este intrarea în interior. Nu permiteţi copiilor să părăsească încăperea până la încetarea oficială a alertei. Păstraţi calmul, transmiteţi elevilor informaţii clare şi concise şi evitaţi orice comportament sau comunicare care ar putea genera panică ori stare de anxietate în rândul acestora. Pentru propria siguranţă şi siguranţa elevilor, părinţii nu trebuie să preia copiii de la şcoală în timpul alertei.

De la debutul războiului din Ucraina, judeţele Galaţi şi Tulcea au fost frecvent vizate de alerte aeriene care anunţau posibilitatea căderii de drone din spaţiul aerian. În ultima perioadă, însă, astfel de mesaje au fost primite de locuitorii din tot mai multe judeţe.

La finalul lunii august, Ministerul Apărării anunţa că, în doar o săptămână, s-au înregistrat 11 incidente cu drone la nivel naţional şi a fost confirmată o pătrundere a unei drone în spaţiul aerian naţional.

Editor : Ș.R.