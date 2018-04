Herta Müller a fost suspendată din Uniunea Scriitorilor. Motivul invocat de instituție

Herta Müller, laureată a premiului Nobel pentru Literatură pe 2009, a fost suspendată din Uniunea Scriitorilor din România pentru neplata cotizaţiei, ceea ce înseamnă că scriitoarea îşi pierde anumite drepturi, printre care cel de a vota sau de a candida pentru o funcţie în USR, a explicat pentru News.ro, scriitorul Mircea Mihăieş, membru al Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor, filiala Timişoara.

Herta Muller Foto: Gulliver/ Getty Images

Scriitorul a subliniat faptul că Herta Müller, membră a Filialei Timişoara a USR, „nu şi-a pierdut calitatea de membru. Este o falsă problemă. Dificultăţile la plata cotizaţiei apar mai ales la scriitorii care nu sunt în ţară. La Timişoara, au fost 3,4 oameni în această situaţie. Scriitorii nu sunt persecutaţi, nu sunt hăituiţi, este campanie!”, a afirmat Mircea Mihăieş, făcând referire la alegerile care au loc în prezent în Filialele USR.

„Membrii Uniunii care nu-şi plătesc cotizaţia timp de un an îşi pierd anumite drepturi printre care: să aplice la proiecte ale USR; să participe la acţiuni remunerate de USR; să nu voteze sau să poată candida”, a precizat scriitorul.

Potrivit reprezentantului Comitetului Director, „în această situaţie se află şi scriitorii Nicolae Breban şi Eugen Simion, care de ani de zile nu şi-au plătit cotizaţia. Mă mir că domnul Simion, pe care nu-l ştiam zgârcit, nu şi-a plătit-o, mai ales că beneficiază de o indemnizaţie frumoasă de la Academie. Totuşi, când eşti membru al unei Uniuni trebuie să cunoşti statutul”.

Cotizaţia, pe care membrii Uniunii Scriitorilor din România trebuie să o plătească, este de 150 de lei pe an.

„Ea poate fi plătită pentru anul 2017 până la sfârşitul primului semestru al anului 2018, adică până pe 31 martie, iar pentru anul 2018, până la 31 martie 2019”, a precizat Mircea Mihăieş pentru News.ro.

Presedintele Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu a precizat ca Herta Muller nu a fost interesata de plata cotizatiei, nici macar cand colegii de la Timisoara si-au propus sa faca o cheta si sa achite astfel contributia scriitoarei, scrie ziare.com.

„Colegii de la Timisoara au vrut sa faca o cheta, sa-i plateasca, dar trebuia sa o intrebe si pe ea, daca vrea, iar ea a zis ca nu o intereseaza. Asta e toata povestea. (...) In aceasta situatie se gasesc mai multi, si Eugen Simion, si Nicolae Breban, scriitori nitelus mai importanti chiar decat ea, chiar daca ea a luat Premiul Nobel. Dar asta nu are nicio legatura cu Nobelul. Nobelul nu are nicio legatura cu aceasta cotizatie”, a spus Nicolae Manolescu.

Herta Müller s-a născut într-o familie de şvabi din Banat şi a emigrat în Germania în 1987, după ce legăturile ei cu studenţii şi scriitorii de limbă germană din Aktionsgruppe Banat au intrat în atenţia Securităţii. Mama scriitoarei a fost deportată într-un lagăr din Uniunea Sovietică, aflat în prezent pe teritoriul Ucrainei.

Herta Muller a debutat cu volumul "Niederungen" ("Ţinuturi joase"), care a apărut însă incomplet în ediţia din română din 1982. Comunitatea academică germană a nominalizat-o de două ori pentru Nobel şi i-a acordat premiul oraşului Berlin. Herta Müller a mai fost distinsă cu Premiul european pentru literatură "Prix Aristeion" şi cu Premiul internaţional pentru literatură IMPAC Dublin, pentru cartea "Animalul inimii", tradusă şi în limba română de editura Polirom, în 2006.

Întrebată, în 2007, dacă premiul Nobel este semnificativ pentru creaţia unui scriitor, Müller spunea că singurul atuu al acestei distincţii este suma mare de bani pe care laureatul o primeşte, nicidecum recunoaşterea literară.