Live TV

Scumpirea biletelor comune metrou-STB a fost publicată în Monitorul Oficial. Cu cât cresc prețurile și când intră în vigoare

Data actualizării: Data publicării:
metrou piata victoriei
Foto: Shutterstock

Călătoriile vor fi mai scumpe cu transportul în comun în București. Ministerul Transporturilor a publicat în Monitorul Oficial noile tarife comune între STB și Metrorex, acele bilete cu care se poate circula în Capitală atât la suprafață, cât și în subteran.

Noile tarife au fost deja publicate în Monitorul Oficial și urmează să intre în vigoare peste aproximativ două săptămâni.

Călătoriile comune cu metroul și transportul de la suprafață în Capitală urmează să se scumpească cu 40%, astfel că o călătorie simplă, de exemplu, nu va mai costa 5 lei, ci 7 lei, iar tariful pentru 10 călătorii va crește de la 45 de lei la 59 de lei.

Nici abonamentele nu vor fi scutite de această scumpire. La începutul anului, abonamentul lunar de la metrou a crescut de la 80 la 100 lei, moment în care abonamentul metropolitan comun a rămas neschimbat, la 140 lei. Acum însă, acesta se va scumpi la 160 lei.

Prețul călătoriilor doar pentru transportul de la suprafață rămâne pentru un moment neschimbat, dar este în analiză un proiect care ar urma să intre în Consiliul General al municipiul lui București, pentru ca și aceste tarife să fie majorate.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
3
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”...
Noi avertizări meteo de furtuni.
5
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
Digi Sport
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
primarul mangaliei
Primarul Mangaliei, care îi certa pe români că merg la mall, își...
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am...
litoral
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea...
radu miruta la o sedinta
Ministerul Economiei a primit sute de CV-uri, după apelul lui Radu...
Ultimele știri
Operaţiune ANAF împotriva evaziunii din comerţul online. Sunt vizate 200 de firme vizate și bunuri vândute de 200 de milioane de lei
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că primul Centru de Mari Arşi din România va fi finalizat anul acesta
Cutremur în România, vineri după-amiază
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Expo Osaka
Mii de vizitatori au rămas blocaţi peste noapte la Expoziţia Mondială de la Osaka. Câteva zeci au fost spitalizați
jandarmi inarmati la metrou
Jandarmii înarmați la metrou au dat naștere unor teorii ale conspirației. Ce spun oamenii care s-au întâlnit cu ei în stații
Jandarmi bun
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a instituției
ID225741_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Transporturilor anunță un control la metrou: „Amplă acțiune de inspecție” privind siguranța și exploatarea trenurilor
tramvaiul 41
Circulația tramvaiului 41 din Capitală, suspendată de la 1 august, timp de o lună. Linii alternative disponibile călătorilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
L-a privit pe criminalul soției sale cum este executat fără nicio remușcare. Promisiunea făcută de un bărbat...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
O femeie care a dispărut din Texas a fost găsită într-un trib din Scoția. Cum a reacționat când a fost...
Adevărul
Cifrele care arată că Rusia este departe de a fi câștigătoare pe câmpul de luptă. Partea ucraineană a hărții
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Incredibil ce a cerut avocata bărbatului care-i hărțuiește pe Andra și Cătălin Măruță. Vedetele au obținut...
Digi Sport
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a făcut scandal la finalul meciului cu...
Pro FM
Shakira, trup de zeiță în costum de baie, la 48 de ani. Artista, surprinsă în timp ce se relaxa la plajă...
Film Now
Helen Mirren, secretul căsniciei cu Taylor Hackford: „Să fiu sinceră, nu-mi place să lucrez cu el”. Sunt...
Adevarul
Ce preconizează experții că se va întâmpla la alegerile din 2028. „O oportunitate de neratat pentru partidele...
Newsweek
Sindicalistul Geană, mândru că George Simion a fost la protestul Romsilva. Are 6.500€/lună venituri
Digi FM
Tily Niculae a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Merg mai departe cu demnitate, cu sufletul...
Digi World
Un nou test de sânge, rezultate promițătoare în depistarea precoce a șase tipuri de cancer. Ce se analizează...
Digi Animal World
Mic la stat, mare la pază și cu barbă serioasă: ”Schnautzerul pitic, ideal pentru oamenii singuri”
Film Now
Ce avere și ce cheltuieli are Stifler din "American Pie". Veniturile lui Seann William Scott, dezvăluite în...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan sărbătoresc 10 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit momentul special: „Să împlinim...