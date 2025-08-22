Scumpirea biletelor comune metrou-STB a fost publicată în Monitorul Oficial. Cu cât cresc prețurile și când intră în vigoare

Călătoriile vor fi mai scumpe cu transportul în comun în București. Ministerul Transporturilor a publicat în Monitorul Oficial noile tarife comune între STB și Metrorex, acele bilete cu care se poate circula în Capitală atât la suprafață, cât și în subteran.

Noile tarife au fost deja publicate în Monitorul Oficial și urmează să intre în vigoare peste aproximativ două săptămâni.

Călătoriile comune cu metroul și transportul de la suprafață în Capitală urmează să se scumpească cu 40%, astfel că o călătorie simplă, de exemplu, nu va mai costa 5 lei, ci 7 lei, iar tariful pentru 10 călătorii va crește de la 45 de lei la 59 de lei.

Nici abonamentele nu vor fi scutite de această scumpire. La începutul anului, abonamentul lunar de la metrou a crescut de la 80 la 100 lei, moment în care abonamentul metropolitan comun a rămas neschimbat, la 140 lei. Acum însă, acesta se va scumpi la 160 lei.

Prețul călătoriilor doar pentru transportul de la suprafață rămâne pentru un moment neschimbat, dar este în analiză un proiect care ar urma să intre în Consiliul General al municipiul lui București, pentru ca și aceste tarife să fie majorate.

Editor : M.B.