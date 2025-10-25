Apartamentele s-au scumpit semnificativ în ultima perioadă. O analiză recentă a unei platforme imobiliare din România arată că în ultimii 6 ani, prețurile apartamentelor s-au dublat în Brașov și Sibiu. În Capitală, prețul locuințelor a crescut cu 70%, anunță Digi24.

Prețurile medii ale apartamentelor au crescut în ultimii 6 ani în toate marile orașe ale României. Însă, cele mai mari evoluții se văd în Sibiu și Brașov. În aceste municipii, prețurile au crescut de peste două ori, cu mai bine de 100%.

Dacă în 2019, un apartament cu 2 camere, de 54 de metri pătrați, costa aproximativ 58.500 euro, în momentul de față prețul este dublu si depășește 120.000 euro.

„Dacă în 2019 un metru pătrat util era aproximativ 1.100 euro/mp, acum putem vorbi despre aproximativ 2.223 euro/mp. A existat o cerere crescută de locuințe mai mari, calitative, după pandemie. De asemenea, apariția telemuncii a fost un alt factor (n.r. care a favorizat creșterea prețurilor); majorarea taxelor, a inflației, a materialelor de construcții și, de asemenea, majorarea salariului mediu cu 75% față de 2019 au fost factori importanți”, a declarat Alin Cruceriu, consultant imobiliar.

Românii se plâng de creșterea prețurilor de pe piața imobiliară.

Eu abia am cumpărat un apartament, dar într-un bloc vechi. Trebuie renovat și probabil că investiția va ajunge la nivelul unui apartament nou. Prețurile s-au dublat. Părinții mei au cumpărat în urmă cu șapte ani un apartament, iar acum l-au vândut la un preț dublu Prețurile sunt prea ridicate pentru omul de rând. Am o casă la țară și îmi este foarte ușor cu costurile, pentri lucrez de acasă. Dar chiar s-au scumpit foarte mult: dacă în urmă cu șase-șapte ani, prețul unui apartament în cartierul meu era de 60.000 - 70.000 de euro, acum le găsești pornind de la 120.000 în sus. În plus, calitatea lasă de dorit câteodată

În București, creșterea medie a prețurilor a fost de 70%, ajungând la 2.017 euro pe metru pătrat în 2025, față de 1.187, în 2019.

Creditele sunt foarte scumpe și inabordabile pentru mulții. Între 15 si 25% pe an au fost cresterile din ultimii ani

Specialiștii în piața imobiliară spun, însă, că s-ar putea înregistra scăderi de prețuri pe piața imobiliară în perioada următoare.

„Piața imobiliară rămâne influențată de un dezechilibru între cerere și ofertă, în special în marile orașe. unde cererea de locuințe depășește desponibilitatea. Pe termen scurt, ar putea exista scăderi de preț în rândul dezvoltatorilor care ar putea decide să își asume o parte din creșterea TVA”, anunță reprezentantul unei platforme imobiliare.

Scumpiri mai ponderate la apartamente s-au înregistrat, între 2019 și 2025, în Timișoara, cu 53%.

