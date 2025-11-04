Live TV

Scurgere de gaz la Liceul Theodor Pallady. Unitatea a fost evacuată

Foto: ISU

Distrigaz a identificat o scurgere de gaz la o vană exterioară de la Liceul Theodor Pallady, unitatea fiind evacuată.

ISU Bucureşti-Ilfov a intervenit, marţi, la Liceul Theodor Pallady, unde Distrigaz a identificat o scurgere de gaz la o vană exterioară, informează News.ro.

Gazul a fost oprit. Elevii Liceului Tehnologic "Theodor Pallady" au fost evacuaţi în urma sesizării unui miros de gaz, a declarat, pentru Agerpres, şeful Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), Florian Lixandru.

Potrivit inspectorului, conducerea unităţii de învăţământ a decis să nu se facă ore până la finalizarea verificărilor de către Distrigaz.

"Este vorba despre Liceul Tehnologic "Theodor Pallady", unde s-a simţit miros de gaz în jurul orei 12:00. Au fost chemaţi cei de la Distrigaz, au verificat, au spus că nu este din interior, că ar fi din exterior. Conducerea şcolii a decis să trimită copiii acasă până se termină verificările. Au venit cei de la Distrigaz, fac verificări şi s-a decis şi pentru tura de după-amiază să meargă copiii acasă până când cei de la Distrigaz, care înţeleg că au revenit la punctul respectiv, nu termină verificările şi nu vor da un punct de vedere, să vedem de unde venea acel miros. Ei au spus că mirosul nu era din interior, că ar fi fost din exterior, dar nimeni nu îşi permite să pun viaţa copiilor în pericol, motiv pentru care copiii au fost trimişi acasă. Nu s-a întâmplat nimic, doar a mirosit a gaz, am prevenit orice pericol", a afirmat inspectorul.

„Au fost efectuate verificări şi în sălile de clasă, dar nu au fost constatate scurgeri de gaz. Nu au fost înregistrate probleme medicale”, au precizat pompierii.

La faţa locului intervin mai multe echipaje de la ISU, dar şi Poliţie şi echipele furnizorului.

 

