Se apropie sezonul turistic de iarnă. Recomandările Salvamont la deschiderea pârtiilor de schi

Data publicării:
Schi Bulgaria
REUTERS/Yulia Lazarova
Cum procedezi în cazul unui incident

Salvamontiştii fac mai multe recomandări în contextul deschiderii, în perioada următoare, a unei părţi din pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă, marcându-se astfel debutul sezonului turistic de iarnă.

Astfel, turiştii sunt sfătuiţi să aleagă un echipament de alunecare pe zăpadă corespunzător din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi al reglajului legăturilor, greutăţii corporale şi nivelului de pregătire, să abordeze, la început, cu precauţie pârtiile de schi, întrucât nu mai deţin aceleaşi abilităţi sportive ca la finalul sezonului trecut şi este necesară o mică perioada de reacomodare şi să schieze în aşa fel încât să nu pună în pericol viaţa altui schior sau să îi cauzeze acestuia vreun prejudiciu.

Totodată, li se recomandă practicanţilor sporturilor de iarnă să adapteze viteza şi maniera proprie de a schia conform pregătirii tehnice, condiţiei fizice, stării zăpezii, gradului de dificultate a pârtiei, condiţiilor atmosferice şi densităţii traficului de pârtie şi să aleagă cu grijă traiectoria pe care urmează să coboare, în scopul protejării schiorilor aflaţi în aval.

„Depăşiţi schiorul aflat în aval fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, cu condiţia ca această depăşire să fie suficient de largă pentru a evita o eventuală evoluţie neaşteptată a celui ce urmează să fie depăşit. Asiguraţi-vă, printr-un examen atent al traficului din amonte şi al celui din aval, că atât dumneavoastră, cât şi alţi schiori sunteţi în afara oricărui pericol, cu ocazia traversării unei pârtii sau a reluării parcursului, după o oprire temporară pe pârtie. Evitaţi staţionarea pe pârtie, mai ales pe porţiunile înguste ale acesteia sau pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul căderii, eliberaţi pârtia în cel mai scurt timp posibil. Utilizaţi numai marginea pârtiei pentru urcarea sau coborârea pe jos, fără schiuri. Respectaţi indicatoarele de semnalizare şi balizele de marcare instalate pe pârtie şi pe traseele de schi pentru agrement: Nu schiaţi în pădure, nu coborâţi direct, interzis săniuşul, nu circulaţi pe pârtie. Respectaţi marcajele internaţionale pentru gradele de dificultate ale pârtiilor de schi: verde-foarte uşor, albastru - uşor, roşu-mediu, negru – dificil”, se arată, vineri, într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont România.

În cazul unui accident pe pârtie, trebuie anunţată echipa locală Salvamont direct, prin Dispeceratul Naţional Salvamont la numărul de telefon 0Salvamont (0725.826.668) sau prin serviciul 112, specificând numele apelantului, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor, când s-a produs accidentul şi locul unde se găsesc persoanele accidentate.

În acest context, salvamontiştii vin şi cu câteva recomandări privind modul de acţiune în cazul unui incident.

„Încercaţi să protejaţi locul accidentului şi accidentatul, amplasând pe pârtie, la 5-6 metri în amonte, o barieră de schiuri înfipte în zăpadă, până la sosirea echipei Salvamont. Protejaţi termic accidentatul şi încercaţi să îi asiguraţi suport psihologic. În cazul unor căzături puternice, încercaţi să nu mişcaţi persoana accidentată şi nu permiteţi să intervină decât persoane cu pregătire medicală, medici, asistenţi/paramedici sau salvamontişti. Cazuistica accidentelor cu traumatisme de coloană este destul de mare în cazul accidentelor pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă şi intervenţia unor persoane fără pregătire medicală sau echipamentul necesar poate fi fatală accidentatului. Nu acceptaţi să fiţi transportaţi în afara pârtiei decât cu mijloace de transport specifice, tip targă de pârtie, şi doar după ce s-a făcut imobilizarea corespunzătoare a zonei afectate. Nu folosiţi mijloace de alunecare improvizate, tip pungi sau capace de plastic, nu sunt controlabile şi generează accidente grave”, mai transmit reprezentanţii Salvamont România.

Între 300 şi 500 de salvamontişti vor fi prezenţi zilnic la datorie, în staţiunile turistice de practicare a sporturilor de iarnă, în peste 80 de baze şi posturi Salvamont din zonele de practicare a sporturilor de iarnă sau cele care înregistrează aflux mare de turişti.

 

