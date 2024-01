Se circulă în condiţii de ceaţă pe drumuri din şase judeţe, dar şi pe Autostrada Soarelui şi pe A3 Bucureşti - Ploieşti

Vizibilitatea este redusă în trafic luni dimineaţa din cauza ceţii pe mai multe artere rutiere din judeţele Braşov, Constanţa, Covasna, Dolj, Olt şi Timiş, dar şi pe autostrăzile A2 Bucureşti - Constanţa şi A3 Bucureşti - Ploieşti.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că luni dimineaţă nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naţionale cu circulaţia oprită ca urmare a condiţiilor meteorologice sau a vreunui accident rutier.

Este semnalată ceaţă care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Braşov, Constanţa, Covasna, Dolj, Olt şi Timiş.

Se circulă în condiţii de ceaţă care scade vizibilitatea sub 50 metri pe autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, pe tronsonul kilometric 10-64, iar pe tronsonul kilometric 64-160, vizibilitatea este scăzută sub 200 de metri. De asemenea, vizibilitatea este scăzută din cauza ceţii sub 200 de metri şi pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti.

Pe arterele rutiere principale - autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi DN 1 Ploieşti - Braşov -, se circulă pe un carosabil preponderent uscat, valorile de trafic fiind reduse.

Pe timp de ceaţă, se recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să mărească distanţa în mers faţă de vehiculele din faţă şi să folosească corespunzător luminile. ''Trebuie să atragem atenţia şi pietonilor, bicicliştilor şi căruţaşilor care trebuie să fie conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt mai greu vizibili în trafic'', este mesajul poliţiştilor rutieri.

