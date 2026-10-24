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Video Se deschide robinetul cu bani la stat: sporuri și prime de milioane de lei la ANRE, care a aprobat o listă de cheltuieli suplimentare

Andreea Ghiorghe Data publicării:
sigla anre
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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A doua zi după plecarea Guvernului Bolojan, conducerea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat o listă lungă de cheltuieli suplimentare pentru instituție, iar un întreg capitol este dedicat sporurilor. Milioane de lei vor fi acordate pentru sporuri de vechime și prime pentru posturile de conducere.

Pe 21 octombrie, adică imediat după schimbarea de gardă de la Palatul Victoria, ANRE și-a aprobat bugetul rectificat. În mod oficial, motivul a fost alocarea de bani suplimentari pentru taxa de solidaritate pe care autoritatea trebuie să o plătească la bugetul de stat. Documentul prevede însă și un capitol pentru cheltuielile cu salariile, sporuri, prime și bani pentru indemnizații.

Sunt sume alocate în plus de peste 18 milioane de lei, adică circa 3,5 milioane de euro. Din această valoare vor fi majorate indemnizațiile de conducere, însă cea mai mare parte, de peste 15 milioane de lei, sunt sporuri, sporuri pentru angajații cu vechime, mai concret. Pe lângă acestea, mai există și o a treia categorie de alte sporuri”, unde s-au alocat 88.000 de lei.

ANRE este una dintre autoritățile cu cele mai mari mari salarii din sectorul public. De la începutul anului, însă, cheltuielile salariale au fost reduse cu 30%, potrivit deciziei asumate de fostul Guvern. Salariul mediu din instituții ar fi trebuit să scadă astfel de la aproximativ 3.700 de euro la 2.500 de euro, însă mai mulți angajați au contestat în instanță aceste măsuri. Trebuie spus, totuși, că ANRE se autofinanțează, dar banii care nu ajung în buzunarele angajaților ar putea să ajungă totuși la bugetul de stat.

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Editor : Ș.R.

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