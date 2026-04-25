Live TV

Se vor introduce limitări în comerţul cu maşini second hand: câte mașini ar putea aduce/înmatricula o persoană

Data publicării:
masini
Foto: Profimedia Images

Ministrul Mediului anunţă limitări în ceea ce priveşte piaţa maşinilor la mâna a doua, Diana Buzoianu spunând că, în ordonanţa de urgenţă pe care o va propune, se va stipula că o persoană fizică nu va putea aduce şi înmatricula mai mult de două autovehicule vechi din alte state. Măsura are ca scop combaterea comerţului ilegal.

„Noi am propus două (autovehicule second hand – n.r.), în sensul că, dacă eşti samsar, chiar cu două maşini pe an nu prea ai activitate economică, să zic aşa. Nici nu am vrut să limităm, în sensul în care poate dacă o familie voia să-şi iau două maşini într-un an. Înţeleg că propunerea este să fie o maşină. Pe partea cealaltă, să ştiţi că sunt foarte mulţi care ziceau de ce să fie limitat dreptul... Bun, să fie limitat dreptul unei persoane fizice de a aduce 50 de maşini ca să le folosească în scop personal. Era foarte clar că acolo, de fapt, era o activitate ilegală”, a afirmat Diana Buzoianu sâmbătă, la TVR Info.

Ministrul subliniază că poartă discuţii şi cu firmele care se ocupă cu comerţul cu maşini second hand şi care a activităţi legale, iar în funcţie de aceste discuţii se vor stabili propunerile din viitorul act normativ. 

„Momentan formula este de două maşini, dar este încă în dezbatere publică proiectul. Vor mai fi nişte modificări, pentru că am discutat inclusiv cu industria corectă, operatorii cinstiţi din second hand, care ne-au atras atenţia că să nu fie atât de mare birocratizarea, încât, de fapt, să renunţăm la o piaţă legitimă, cea de second hand. Şi vom mai avea nişte îmbunătăţiri şi pe zona asta economică”, subliniază Buzoianu.

Întrebată dacă nu ar fi posibil ca aşa-numiţii „samsari de maşini”, care fac comerţ nefiscalizat, să apeleze la rude şi prieteni pentru a cumpăra autovehicule din alte state pe numele lor, Diana Buzoianu dă asigurări că vor fi luate măsuri pentru a combate acest tip de comerţ ilegal. 

„Eu am toată încrederea în creativitatea infractorilor din România, credeţi-mă, în ultimele nouă luni de zile am văzut foarte multe lucruri, dar credeţi-ne, şi noi suntem cu o energie foarte ridicată pentru a opri această creativitate şi pentru a costa această creativitate. Pentru că, la final, dacă nu îi costă pe ei, ne costă pe noi toţi, în aerul pe care îl expirăm”, a răspuns ministrul.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zile libere de Rusalii. Foto Getty Images
1
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit...
parlamentul ungariei budapesta
2
Peter Magyar anunță că un nou drapel va fi arborat pe clădirea Parlamentului de la...
Pensii luna mai. Foto Getty Images
3
Bani în plus pentru pensionari în mai 2026: Calendarul plăților. Cine beneficiază și de...
nicusor dan face declaratii
4
Prima declarație a lui Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD: „Se va întâmpla ceva...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
5
”Ştiu că ar fi frumos”. Lia Olguţa Vasilescu neagă că ar fi cerut demisia lui Sorin...
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Digi Sport
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
deseuri haine
Garda de Mediu: Deşeurile mascate sub eticheta de „second-hand” reprezintă una dintre cele mai presante probleme de mediu
stalpisori bucuresti trotuare
Administrația Străzilor montează stâlpișori pe trotuarele din București, pentru a împiedica șoferii să mai parcheze
adrian nica anaf
Sute de bunuri sechestrate lipsesc din inventarul ANAF. Șeful Fiscului: Sunt situații în care contribuabilul le vinde sau fuge
masini confiscate anaf
Anchetă de amploare la ANAF: Lipsesc peste 200 de mașini confiscate în urma controalelor
Furt de mașini
Temerile legate de furturile de mașini, pe fondul intenției Rusiei de a legaliza vehiculele furate din „state neprietenoase”
Recomandările redacţiei
drona galati2
„Incident grav”. Fragmente de dronă cu încărcătură explozivă a căzut...
radu miruta
Ministrul Apărării explică de ce nu a fost doborâtă drona care a...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan, după drona prăbușită în Galați: Condamn ferm...
b1757443-bb29-4157-a225-7a8b36bc8df6
Momentul în care drona cu încărcătură explozivă căzută în Galați a...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski propune Azerbaidjanul ca loc de desfășurare pentru următoarea rundă de negocieri cu Rusia: „Suntem pregătiţi”
„Nu poate funcționa ca și cum ar fi un hotel uriaș”. Primarul Atenei promite să salveze capitala elenă de turismul excesiv
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu devină noul „cal troian” al lui Vladimir Putin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM
Fanatik.ro
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Numele sub care a apărut Gică Hagi pentru prima oară în ziar. Părinții și apropiații îl strigau așa
Adevărul
Ce afaceri poți începe cu mai puțin de 1.000 de euro: „Deschid dreptul de a începe un business”
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Întrebată despre Cristi Chivu, Diletta Leotta nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Jack Nicholson a împlinit 89 de ani. Imagine rară cu starul retras din viața publică, postată de fiica sa
Adevarul
Avocat nevăzător, propus ministru în viitorul guvern al Ungariei condus de Péter Magyar
Newsweek
Calendarul plăților sociale în luna mai: pensii întârziate, alocații și ajutoare acordate etapizat
Digi FM
O tânără influencer din China, „șocată” să descopere că apărea într-un serial generat cu AI: Am simţit o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un pescăruș încearcă să-i fure mâncarea unei femei pe malul mării. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”