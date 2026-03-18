Sea Shield 2026. Peste 2.500 de militari din România şi din alte 12 state vor participa la exerciții navale în regiunea Mării Negre

Peste 2.500 de militari din România şi din alte 12 state, printre care Franţa, Germania, Spania, SUA şi Turcia, vor participa, începând de săptămâna viitoare, la exerciţiul de instruire multinaţională şi interinstituţională Sea Shield 2026 care se va desfăşura în regiunea Mării Negre.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat, miercuri, că Forţele Navale Române vor organiza, în perioada 23 martie - 3 aprilie, în zona de responsabilitate, la mare şi la fluviu, exerciţiul multinaţional Sea Shield 2026, cel mai amplu eveniment de instruire din acest an.

„Cele două săptămâni vor cuprinde secvenţe de instruire în cadru naţional, interinstituţional şi multinaţional, iar activităţile vor acoperi toate mediile de acţiune - maritim, fluvial, lagunar, subacvatic, terestru şi aerian, şi vor include scenarii complexe adaptate provocărilor actuale de securitate”, au transmis reprezentanţii MApN.

2.500 de marinari

La ediţia din acest an a exerciţiului Sea Shield vor lua parte peste 2.500 de militari din România şi din alte 12 state partenere (Bulgaria, Canada, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Regatul Ţărilor de Jos, Polonia, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii şi Turcia), cu 48 de nave şi ambarcaţiuni, 64 de vehicule de luptă, 10 aeronave şi 10 sisteme autonome fără pilot.

Forţele Navale Române vor participa cu aproximativ 1.500 de militari şi cu 33 de nave şi ambarcaţiuni maritime şi fluviale (printre care şi trei fregate, două nave purtătoare de rachete, un dragor maritim, un vânător de mine, un monitor, două vedete blindate şi patru vedete fluviale), 14 vehicule de luptă, patru sisteme autonome fără pilot şi două elicoptere navalizate.

„Sea Shield este coordonat anual de Comandamentul Componentei Navale «Viceamiral Ioan Georgescu» şi are ca scop creşterea nivelului de interoperabilitate între structurile participante, într-un cadru multinaţional întrunit, cu participarea tuturor categoriilor de forţe ale Armatei României, precum şi optimizarea efortului instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională”, a precizat sursa citată.

Ministerul Apărării Naţionale a menţionat că, prin desfăşurarea acestui exerciţiu, „structurile naţionale şi aliate îşi vor consolida procedurile de acţiune în comun şi relaţiile de cooperare, în vederea menţinerii unui climat de securitate stabil în regiunea Mării Negre şi pe flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice”.

Editor : Sebastian Eduard