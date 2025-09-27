Vara extremă din acest an, cu cele mai multe zile cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, a afectat nu numai agricultura, ci ar putea lăsa localități întregi fără apă la robinet. Lacul artificial Paltinu, din Prahova, care asigură alimentarea cu apă pentru Ploiești, Câmpina și mai multe comune din județ, e la cel mai mic nivel din ultimii ani. Apa e la o treime din capacitatea totală a acumulării, iar localnicii se tem că, în curând, ar putea ajunge la nivelul critic.

Localnicii și turiștii spun că nu au mai văzut de ani buni apa atât de scăzută la baraj. Anul trecut, lacul era plin, zona era acoperită cu verdeață, iar peisajul arăta cu totul diferit. Acum, din cauza secetei, mare parte din apă s-a evaporat.

Localnic: Până sus la pădure.

Reporter: Până sus era apa de mare?

Localnic: Da.

Reporter: Cât a secat?

Localnic: Vreo 30 de metri.

Localnică: Se vede că a scăzut. Dar de ce, nu știu.

Localnic: Mult mai puțină. Păi eu dădeam la pește pe platou, aci undeva.

Femeie: Aici pe platou era apă, unde suntem noi, chiar până un pic mai sus. Dacă stăteam pe mal și aruncam cu undița.

Specialiștii avertizează că, în lipsa ploilor, nivelul apei va continua să scadă. În schimb, autoritățile dau asigurări că situația este sub control.

Mariana Lăcătuș, director tehnic Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița: Acumularea Paltinu înregistrează o scădere semnificativă a nivelului. În acest moment, avem în acumulare un volum de 18,6 milioane de metri cubi, dar, deși scăzut, acest volum asigură alimentarea cu apă a populației.

Momentul critic la care autoritățile sunt obligate să ia măsuri de urgență este atunci când volumul apei din lacul de acumulare scade sub 10%.

