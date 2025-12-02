Live TV

Secretar de stat: Energia produsă de centrala de la Brazi va fi suplimentată din alte surse. Se porneşte centrala de la Paroşeni

Data publicării:
brazi
Sursa foto: OMVPetrom
Din articol
Ce spune Prefectura

Secretarul de stat Pavel Niţulescu din Ministerul Energiei a declarat marţi, la Ploieşti, că energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită din cauza crizei apei de la Paltinu, va fi suplimentată din alte surse, urmând să fie pornite centrala de la Paroşeni şi încă un grup la CEO Oltenia.

„În momentul de faţă, această energie pe care o producea centrala de la Brazi este suplimentată din alte surse de producţie de energie electrică, surse stabile. Avem energie produsă pe partea de cărbune, care în momentul de faţă este suficientă. Funcţionăm doar cu trei grupuri pe cărbune, de mâine o să pornim şi centrala de la Paroşeni, încă un grup la CEO Oltenia. Deci se va suplimenta cu cel puţin 300 de megawaţi, plus partea de energie hidroelectrică, care este suficientă. Rezerva în lacurile energetice, la nivel naţional, depăşeşte 72%, iar debitul Dunării, din fericire pentru noi, este destul de crescut, peste 5.000 de metri pe secundă, deci Porţile de Fier 1 şi 2 pot merge la capacitatea maximă prognozată în această perioadă. Deci, din punctul de vedere al sistemului energetic naţional, suntem stabili, avem chiar în anumite momente ale zilei şi excedent de energie produsă. Consumăm, într-adevăr, la vârful de seară, aproximativ 8.000 de megawaţi, dar energia este asigurată atât din producţia proprie, cât şi din import de energie, care este contractat comercial în această perioadă”, a precizat Pavel Niţulescu, într-o declaraţie de presă susţinută la Ploieşti, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, centrala de la Brazi va fi oprită până săptămâna viitoare.

„Rafinăria de la Brazi va fi funcţională şi va funcţiona chiar în parametri normali, iar de săptămâna viitoare, de luni, cel târziu marţi dimineaţa, şi centrala de la Brazi va putea să funcţioneze în parametri normali şi să livreze în sistemul energetic 800 de MWh”, a explicat oficialul Ministerului Energiei.

Ce spune Prefectura

Prefectura Prahova a anunţat, marţi, că primele posibile măsuri de remediere a situaţiei apărute la rafinăria Brazi din cauza crizei apei ar fi ca Termo Ploieşti şi Apa Nova să furnizeze apă ca sprijin în acest moment.

„În această dimineaţă, prefectul judeţului Prahova a luat legătura cu directorul OMV Petrom, identificând primele posibile măsuri de remediere, după cum urmează: 1. Societatea Termo Ploieşti să acorde sprijinul necesar, furnizând apă demineralizată în cantitate de 100 m3/h (începând din seara aceasta ora 24:00 sau cel mai târziu de mâine dimineaţă, ora 6:00). Respectiva cantitate poate suplini circa 30% din necesarul pentru funcţionarea Rafinăriei Brazi. 2. SC Apa Nova analizează acordarea unui sprijin prin care să se poată distribui o cantitate de încă 150 m3/h apă necesară funcţionării Rafinăriei Brazi”, se arată într-o informare postată pe pagina de Facebook a Prefecturii Prahova.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
Vladimir Putin
2
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
lac paltinu
3
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
băzăvan
4
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
Gigi Becali a plătit 700.000 de euro pentru o chilie la Muntele Athos și a ”explodat” când a aflat ce se întâmplă în interior
Digi Sport
Gigi Becali a plătit 700.000 de euro pentru o chilie la Muntele Athos și a ”explodat” când a aflat ce se întâmplă în interior
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
brazi
Ministerul Energiei, după oprirea centralei de la Brazi: „Sistemul Energetic Național poate acoperi integral consumul”
barajul paltinu seaca
Prefectul din Prahova, acuzații la adresa Apelor Române: Ne-au asigurat că alimentarea cu apă nu este în pericol
romgaz 1
Romgaz amână investițiile în stocarea CO2 până la clarificarea fezabilității. Ministerul Energiei: „Ne subscriem poziției companiei”
sediu hidroelectrica mediafax
Premierul, despre livrarea energiei de la Hidroelectrica fără factură: Cei care au tolerat trebuie să răspundă
barajul vidraru barajul paltinu
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Recomandările redacţiei
coada la apa in campina unde e criza
Alexandru Rogobete: DSP Prahova trebuie să mențină restricțiile. Apa...
Russia'S President Putin Meets With US Envoy Witkoff In Moscow
Witkoff și ginerele lui Trump, întâlnire cu Putin la Moscova. Marco...
Ciprian Ciucu.
Ce ar spune Ciprian Ciucu, dacă l-ar suna pe Cătălin Drulă: „Nu sunt...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va...
Ultimele știri
Papa Leon intervine în conflictul SUA-Venezuela. Ce i-a cerut pontiful lui Donald Trump
Fiul lui El Chapo pledează vinovat și promite să dea informații „complete”, pentru a scăpa de închisoarea pe viață
Bijuterie a familiei imperiale ruse, vândută cu preț record. Oul de Iarnă al Romanovilor este împodobit cu 4.500 de diamante
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce tip de client ești în funcție de zodie. Nativul care se lasă mereu ghidat de impuls 
Cancan
BREAKING | A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan
Fanatik.ro
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou”
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Vechimea în agricultură de dinainte de 1990 ar putea fi recunoscută la pensie. Ce prevede noua propunere...
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
Pro FM
Miley Cyrus a purtat o bijuterie cu diamant pe inelar la premiera noului film Avatar. Fanii cred că artista...
Film Now
Reuniune „BH 90210”. Tori Spelling, Brian Austin Green și Ian Ziering, în LA. Cum arată azi actorii care au...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Catherine Zeta Jones, după ce și-a petrecut Ziua Recunoștinței în bucătărie: „Am nevoie de un an pentru a mă...
UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...