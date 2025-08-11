Secretariatul General al Guvernului caută expert independent pentru a ajuta la alegerea conducerii AMEPIP

Secretariatul General al Guvernului caută un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, pentru a ajuta la alegerea conducerii Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice. Procedura a fost reluată, după ce la prima licitaţie s-a prezentat un singur ofertant, care nu a întrunit condițiile. Valoarea contractului este estimată la 100.000 de lei.

„Secretariatul General al Guvernului (SGG) a demarat procesul de selecţie pentru ocuparea unui post de preşedinte şi a două posturi de vicepreşedinţi ai Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), pentru un mandat de 4 ani. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617 din 27 iulie 2023 privind organizarea şi funcţionarea AMEPIP, Comisia de selecţie şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt asistate în activitatea lor de un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 2 pct. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, modificată prin Legea nr. 187/2023”, a anunţa guvernul luni, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, în perioada 25 iulie – 8 august 2025, s-a desfăşurat procedura de achiziţie pentru selectarea expertului independent care va sprijini activitatea celor două Comisii.

„În perioada menţionată a fost depusă o singură ofertă care nu a îndeplinit condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi aceasta a fost considerată neconformă. Astfel, la data de 11.08.2025, s-a decis reluarea procedurii de achiziţie pentru serviciile expertului independent care va sprijini Comisia de selecţie”, a mai transmis Guvernul.

Documentaţia aferentă achiziţiei a fost încărcată în SEAP, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20.08.2025.

„Secretariatul General al Guvernului invită toţi operatorii economici intersaţi şi care îndeplinesc cerinţele să participe la procedură, în scopul asigurării unei asistenţe specializate de cea mai înaltă calitate”, se mai arată în comunicatul guvernului.

Valoarea estimată a contractului este 100.000 de lei.

