Sectorul 2 a redeschis azi parcurile. Viceprimar: Măsura nu e ilegală, mergem pe alee cum mergem pe trotuar

Primăria sectorului 2 a redeschis parcurile de azi! Un document al primăriei argumentează că astfel i-ar proteja pe oamenii care ies la alergat printre mașini. Parcurile au fost închise încă din martie, printr-una dintre primele Ordonanțe Militare.

„Măsura nu este ilegală, am luat-o azi (sâmbătă - n.red.). De două săptămâni, monitorizez tot ce se întâmplă și am văzut că oamenii aleargă prin locuri pe care nu ar trebui să alerge. Așa că am deschis parcurile. Măsura nu e ilegală. Nu e un îndemn la relaxare. Mergem pe alee cum mergem pe trotuar”, a declarat la Digi24, Dan-Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2.

"Vreau să menționez din capul locului că toate locurile de joacă, terenurile de sport și foișoarele de recreere din parcuri rămân închise. Scopul meu nu este oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber în această perioadă, ci vreau să ofer o variantă mai sigură pentru activitățile sportive și pentru scurtarea perioadei de deplasare.

Locuitorii sectorului 2 trebuie să înțeleagă că restricțiile rămân, că suntem în Stare de Urgență și că pericolul infectării cu coronavirus nu a trecut", a adăugat el.

El a spus că pe bănci nu vor putea sta decât cei care fac parte din aceeași familie, iar distanțarea socială trebuie menținută. De exemplu, pe bănci vor putea sta doar cei din aceeaşi familie, nu se va putea aşeza alt necunoscut pe bancă.

