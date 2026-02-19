Live TV

Sectorul din București care anunţă că va da sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor de deszăpezire

Data actualizării: Data publicării:
om in zapada pe trotuar
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Primăria Sectorului 1 anunţă că va da sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor de deszăpezire, întrucât operatorul de salubritate, căruia îi revine şi deszăpezirea, nu are capacitate suficientă de intervenţie, iar străzile şi trotuarele sunt încă blocate de nămeţi. „Toate datele indică întârzieri, timpi mari de reacţie şi un ritm de lucru cu mult sub cerinţele asumate de către Romprest”, afirmă reprezentanţii Primăriei.

„Primăria Sectorului 1 semnalează abateri grave de la obligaţiile de deszăpezire, înregistrate începând cu 17 februarie 2026. Sectorul rămâne, la aproape două zile de la debutul episodului de ninsoare, cu străzi şi trotuare blocate de nămeţi, din cauza capacităţii insuficiente de acţiune a operatorului de salubritate care răspunde şi de activităţile de deszăpezire”, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, de Primărie.

Potrivit sursei citate, obligaţiile Romprest decurg din cadrul normativ aplicabil, inclusiv din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 345 din 2020, precum şi din Programul de Deszăpezire aprobat de Consiliul Local Sector 1.

Conform etapizării din program, în faza Urgenţa 1, operatorul avea obligaţia să aducă la negru podurile, pantele, pasajele şi arterele principale şi să prevină formarea poleiului. Termenul operaţional pentru finalizarea celor 25 de zone prioritare a fost depăşit.

Reprezentanţii Primăriei au arătat că, deşi termenul de finalizare era miercuri, la ora 20.00, se acţionează în teren şi joi după-amiază.

În faza Urgenţa 2, operatorul avea obligaţia să intervină pe străzile secundare, în toate zonele prevăzute în program. Intervenţia a rămas parţială şi neuniformă, cu zone în care zăpada este bătătorită şi gheaţa persistă şi acum. Din cele 39 de zone, s-a intervenit doar în 23 şi nu s-a finalizat în întregime nici măcar o singură zonă, au susţinut reprezentanţii Primăriei.

Primăria Sectorului 1 a menţionat că a asigurat resursa de material antiderapant pentru perioada de intervenţie, dar utilizarea în teren, raportată la necesar şi la situaţia din stradă, nu a dus la curăţarea şi siguranţa circulaţiei. Operatorul a folosit doar 800 de tone de sare, deşi a avut posibilitatea să împrăştie 2.000 de tone.

„Primăria Sectorului 1 a monitorizat în permanenţă activitatea din teren, prin structurile cu atribuţii de control şi prin centralizarea sesizărilor primite de la cetăţeni. Toate datele indică întârzieri, timpi mari de reacţie şi un ritm de lucru cu mult sub cerinţele asumate de către Romprest. În consecinţă, Primăria Sectorului 1 va aplica toate măsurile contractuale şi legale disponibile, inclusiv sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor de deszăpezire. Intervenţiile rămân în desfăşurare, iar verificarea lucrărilor continuă, pe zone şi pe etape, până la atingerea standardului de curăţare prevăzut în Programul de Deszăpezire”, au conchis reprezentanţii Primăriei Sectorului 1.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin la telefon
1
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în...
LIA SAVONEA
2
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
putin bucuresti
3
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
4
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Derapaj în direct la TV! A apărut de nicăieri în scandalul momentului: "Tocmai Mbappe?"
Digi Sport
Derapaj în direct la TV! A apărut de nicăieri în scandalul momentului: "Tocmai Mbappe?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bucuresti zapada
Primarul Capitalei explică de ce deszăpezirea costă diferit în sectoarele Bucureștiului. Cum a procedat Ciucu la Sectorul 6
Amenzi pentru proprietarii care nu deszăpezesc trotuarele. Foto Getty Images
Ce amenzi riști dacă nu cureți zăpada de pe trotuarul din fața blocului. Sancțiuni pentru locatarii care o mută pe carosabil
Oradea
Construcțiile ridicate fără autorizație, vânate cu drona la Oradea. Peste 400 de imobile, descoperite până acum. Ce riscă proprietarii
petre florin manole
Muncă la negru în ride-sharing: peste 1.200 de persoane depistate în Constanța. Manole: „Nu ne oprim până nu vom reglementa domeniul”
După cât timp se prescriu amenzile. Foto Getty Images
După cât timp se prescriu amenzile primite acasă. Termenul legal până când statul poate cere plata
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan dă mâna cu Donald rump
Discursul lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace: președintele a...
KIng Charles
Prima reacție a Regelui Charles al III-lea după arestarea fratelui...
donald trump - board of peace
Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump a început la Washington...
Nord Stream 1 27 septembrie
CIA ar fi fost informată din timp despre planurile de sabotaj ale...
Ultimele știri
Bărbat de 57 de ani din Satu Mare, arestat după ce a agresat sexual o fetiță de șase ani
Fără 5% din PIB, Europa rămâne vulnerabilă: avertisment dur al comisarului pentru Apărare
UE ar putea solicita  retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele...
Fanatik.ro
Granzii SuperLigii nu vor FCSB în play-off: “E greu cu ei acolo!”
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Proiectul unui stadion spectaculos, de 70 de milioane de euro, cu vedere la lac, întâmpină mari probleme. Ce...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Moment stânjenitor pentru Nicușor Dan la Consiliul de Pace de la Washington. Cum a putut să-l numească Donald...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Protest în București. Pensionarii cu grupe de muncă cer bani în plus la pensie. Ce șanse de rezolvare sunt?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...