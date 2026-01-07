Live TV

Ședință de urgență în Alba din cauza vremii severe. Autoritățile, mobilizare totală după ninsori și vânt puternic

Data actualizării: Data publicării:
ARH N17 VISCOL TRANSALPINA CRACIUN POLITIE TRAFIC LANTURI CAUCIUCURI VO 251225_00033
Zăpadă și viscol. Foto: Digi24

Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a convocat miercuri seara, în ședință extraordinară, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în contextul în care este în vigoare o atenționare meteorologică de precipitații însemnate cantitativ, ninsori și intensificări ale vântului.

Potrivit deciziilor luate, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba va menține activată Grupa Operativă a Inspectoratului și va asigura funcționarea Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, care va fi suplimentat cu reprezentanți ai Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, relatează Agerpres.

Primarii celor 78 de unități administrativ-teritoriale din județ vor institui permanența la sediile primăriilor, vor monitoriza cursurile de apă și vor interzice depozitarea zăpezii rezultate din deszăpezire în albiile râurilor sau în proximitatea acestora. De asemenea, edilii vor avea obligația de a informa populația și operatorii economici cu privire la responsabilitățile legale legate de curățarea aleilor, trotuarelor și a țurțurilor de gheață.

Totodată, autoritățile locale vor identifica și verifica de urgență situațiile persoanelor fără adăpost sau nevoiașe, ale persoanelor vârstnice care locuiesc singure, precum și ale celor care trăiesc în spații ce nu asigură un confort termic minim.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba va monitoriza cursurile de apă pentru identificarea zăpoarelor, a creșterilor de debite sau a altor situații specifice și va transmite operativ informațiile necesare pentru luarea măsurilor care se impun. În același timp, SGA Alba va interveni preventiv cu utilajele din dotare acolo unde este necesar și va informa cu celeritate proprietarul podului de cale ferată de pe strada Arenei din municipiul Aiud cu privire la obligația legală de curățare a albiei.

Direcția de Sănătate Publică Alba va actualiza permanent evidența persoanelor dializate, a gravidelor și a bolnavilor cronici aflați în zone cu risc de izolare și va organiza, la nevoie, cu sprijinul autorităților locale și al ISU Alba, evacuarea preventivă a acestora către unități spitalicești.

Direcția Silvică Alba și Garda Forestieră Județeană Alba vor sprijini intervențiile D.E.E.R. și ale autorităților locale pentru tăierea copacilor căzuți sau a celor aflați în pericol de a se prăbuși peste locuințe, carosabil, autoturisme sau rețeaua electrică aeriană.

Județul Alba a fost cel mai afectat, începând din noaptea de vineri spre sâmbătă, din punctul de vedere al numărului de abonați rămași fără energie electrică în urma defecțiunilor provocate de ninsorile abundente. Inițial, numărul acestora a depășit 43.000, iar în cursul serii de miercuri mai erau 221 de abonați nealimentați cu energie electrică.

