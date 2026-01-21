Live TV

Video Ședința Grupului de lucru pentru repartizarea impozitelor: Susţinere ca acestea să fie păstrate integral la primării

Data actualizării: Data publicării:
Ședința Grupului pentru impozite
Foto: Gov.ro

Prima şedinţă a Grupului de lucru stabilit la nivelul coaliţiei, pentru repartizarea impozitelor către autorităţile administraţiei publice locale a avut loc, miercuri, la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan participând la discuţii.

Vicepremierul Tanczos Barna, care conduce grupul de lucru, a anunţat că s-a conturat o susţinere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de finanţare a administraţiei publice locale, fiind, în acelaşi timp, reiterată nevoia de echilibru în ceea ce priveşte reducerea treptată a presiunii asupra bugetului naţional a sistemului de echilibrare din taxa pe valoarea adăugată.

 „Astăzi, la sediul Guvernului, a avut loc prima şedinţă a Grupului de lucru la nivelul coaliţiei de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare şi de echilibrare a impozitului pe venit şi a taxei pe valoarea adăugată alocate autorităţilor administraţiei publice locale. La discuţii a participat şi prim-ministrul Ilie Bolojan”, anunţă Guvernul.

Şedinţa, condusă de viceprim-ministrul Tánczos Barna, coordonatorul Grupului de lucru, a reunit reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, precum şi reprezentanţi ai formaţiunilor politice din cadrul coaliţiei guvernamentale, de la toate nivelurile administrativ-teritoriale – consilii judeţene, municipii, oraşe şi comune.

„Misiunea Grupului de lucru este de a analiza nivelurile de repartizare a impozitelor către autorităţile administraţiei publice locale, oportunitatea eventualelor modificări, modul de aplicare şi impactul acestora, în vederea fundamentării deciziilor guvernamentale privind elaborarea bugetului de stat pentru anul 2026”, arată Guvernul.

„Prima reuniune a avut ca obiectiv centralizarea punctelor de vedere de la nivelul formaţiunilor politice privind necesarul de finanţare la nivel local şi cotele de repartizare a impozitului pe venit şi a taxei pe valoarea adăugată. În urma discuţiilor, s-a conturat o susţinere pentru păstrarea integrală a impozitului pe venit ca sursă de finanţare a administraţiei publice locale, fiind, în acelaşi timp, reiterată nevoia de echilibru în ceea ce priveşte reducerea treptată a presiunii asupra bugetului naţional a sistemului de echilibrare din taxa pe valoarea adăugată”, precizează viceprim-ministrul Tánczos Barna.

El anunţă că Ministerul Finanţelor va realiza simulări pe baza mai multor scenarii, urmând ca, în baza acestor analize, să fie iniţiat dialogul cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale. „Obiectivul Guvernului este construirea unui buget echilibrat, care să susţină dezvoltarea comunităţilor locale, în paralel cu consolidarea fiscal-bugetară şi continuarea eforturilor de reducere a deficitului bugetar”, a mai declarat Tánczos Barna.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
5
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Oana-Țoiu-ministrul-Afacerilor-Externe-al-României.-Foto-Profimedia
Ministrul Oana Țoiu răspunde întrebării puse de Donald Trump la...
Donald Trump susține un discurs la Forumul Economic de la Davos, în fața aliaților SUA.
Trump anunță, la Davos, declanșarea imediată a negocierilor pentru...
george simion și diana sosoaca colaj foto
Șoșoacă îl atacă pe Simion după tortul „Groenlanda”. „România nu e...
Donald Trump
Donald Trump a confundat de patru ori Groenlanda cu Islanda în...
Ultimele știri
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Noi reguli pentru călătoriile cu avionul: bagaj de mână gratuit, compensații pentru întârzieri. Anunțul Parlamentului European
SUA exercită o influență din ce în ce mai mare asupra aprovizionării cu energie a UE și Regatului Unit, arată un raport
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Mesajele ascunse din discursul lui Trump la Davos. Cum a testat președintele SUA limitele Europei și ale...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Naomi Osaka, criticată dur pentru intrarea spectaculoasă de la Australian Open. Cine o atacă pentru apariție
Adevărul
Trupele europene din Groenlanda l-au speriat pe Trump. Expert: „Răspunsul de la Washington este ridicol de...
Playtech
Cel mai bogat oraş din România, surprinzător. Nu este vorba despre Bucureşti sau Cluj-Napoca, ci despre o...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Fiul de miliardar o ține în joc pe Simona Halep. Fosta campioană, implicată în organizarea turneului de la...
Newsweek
Casa de Pensii anunță schimbări la vechimea în muncă de la 1 iulie 2026. „Pensionarii trebuie să se grăbească”
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Doinița Oancea s-a confruntat cu probleme de sănătate în Thailanda. „Eram destul de avariată”