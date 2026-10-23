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Ședință la Guvern privind siguranța în școli, convocată de premierul Luca Niculescu după atacurile de la Bistrița și Pitești

Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - PRIMA SEDINTA - CABINET NICULESCU - 20 OCT
Ședință de lucru la Palatul Victoria. Foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
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Premierul Luca Niculescu a convocat o ședință de lucru pe tema siguranței în școli, după cele două atacuri cu arme albe petrecute în această săptămână în unități de învățământ din Bistrița și Pitești. Reuniunea are loc în contextul în care ministrul Educației, Sorin Costreie, cere suplimentarea personalului de pază, iar președintele Nicușor Dan atrage atenția asupra necesității unor măsuri pentru protejarea elevilor și profesorilor.

Premierul Luca Niculescu a convocat, vineri, de la ora 09.00, o şedinţă de lucru pe tema siguranţei în şcoli, în urma incidentelor grave din şcoli, din ultimele zile, de la Bistriţa şi Piteşti.

Luni, într-o şcoală din Bistriţa, un elev de clasa a VII-a a atacat cu un briceag o profesoară şi un elev, încercând să facă rău unui băiat pe care-l considera indian. Joi, un elev de 15 ani a atacat un coleg cu o macetă şi a agresat un altul, într-un liceu din Piteşti.

Ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, a declarat că „şcolile noastre acum sunt cam singure, sunt lăsate oarecum de izbelişte”, referindu-se la cele două atacuri cu arme albe înregistrate în această săptămână în unităţi de învăţământ din Bistriţa şi Piteşti.

El consideră că elevii şi profesorii trebuie să se simtă în siguranţă şi anunţă că va cere suplimentarea numărului de paznici. „Ar fi vorba de 1.000 de posturi. La nivelul ţării nu sunt multe, dar să se ducă în locuri-cheie”, a declarat Costreie.

Şi preşedintele Nicuşor Dan a transmis, după cele două incidente grave în şcoli, în mai puţin de o săptămână, că sunt două semnale pe care nu ne mai permitem să le ignorăm şi avem nevoie de şcoli mai sigure, de profesori sprijiniţi şi pregătiţi să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar şi de măsuri pentru protecţia minorilor în utilizarea spaţiului online.

Şeful statului mai spune că siguranţa copiilor în mediul online trebuie să ne preocupe şi e nevoie de soluţii care să reiasă din dialogul autorităţilor, specialiştilor, profesorilor, părinţilor şi elevilor.

Editor : M.I.

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