Live TV

Exclusiv Șefa diplomației române, după suspendarea livrărilor de petrol din Kazahstan: „Este o conversație pe care o avem și la nivel european”

Data actualizării: Data publicării:
Sonde petroliere.
Sonde petroliere. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

În contextul în care prețurile combustibililor au crescut din nou, ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a declarat, la Digi24, că aprovizionarea cu țiței din Kazahstan este suspendată „temporar” până la restabilirea condițiilor de securitate. Șefa diplomației române a precizat că au loc discuții „și cu celelalte țări pentru a putea să creștem gradul de securitate la Marea Neagră, care să permită reluarea volumului anterior”.

„Sigur că avem aceste discuții cu Kazahstanul. Am trimis ambasadoarea noastră în discuții la Ministerul de Externe și cu ministerele de linie. În acest moment este suspendată temporar până la restabilirea condițiilor de securitate. Și aceasta este parte din discuția noastră și cu Kazahstanul. Este o micșorare tehnică a volumului de producție pentru a permite practic evitarea riscului de suprasolicitare a capacităților de depozitare. Este o conversație pe care o avem și la nivel european, pentru că 80% din exporturile Kazahstanului sunt transferate prin conducta care ajunge până la portul de la Marea Neagră și apoi pentru România este important să avem acces la petrolul din Kazahstan. Suntem în acest moment într-un proces de discuții și cu celelalte țări pentru a putea să creștem gradul de securitate la Marea Neagră, care să permită reluarea volumului anterior”, a afirmat ministra Afacerilor Externe la Digi24.

Declarațiile Oanei Țoiu vin în contextul în care se înregistrează noi scumpiri ale carburanților. Motorina se află la doar 2 bani de pragul de 10 lei pe litru, pe care l-a mai depășit o dată, în primele zile ale atacurilor americane și israeliene asupra Iranului.  

În prezent, prețul acestui combustibil variază între 9,92 și 9,98 lei pe litru, iar o nouă majorare aplicată în cursul zilei ar putea împinge prețul peste pragul de 10 lei. Și benzina a urmat o tendință similară de scumpire în ultimele zile. În prezent, acest carburant se vinde în majoritatea stațiilor de alimentare cu peste 9 lei pe litru.

Citește și: 

Ce soluție vede Traian Băsescu pentru problema aprovizionării României cu petrol kazah: „Avem alternative, dar trebuie să ne mișcăm”

România, fără cea mai importantă sursă de petrol. Expert: Rute alternative pentru țițeiul din Kazahstan nu sunt

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
doua nave rusesti de razboi in pacific
1
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
2
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
Avion F-16
3
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au...
avion f-16
4
A treia dronă doborâtă de piloții români de F-16. Nicușor Dan anunță protest diplomatic...
raed arafat
5
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul „presupuselor angajări...
Căsătorită cu un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă, e însărcinată a 4-a oară: ”Oamenii cred că sunt toți idioți”
Digi Sport
Căsătorită cu un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă, e însărcinată a 4-a oară: ”Oamenii cred că sunt toți idioți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana toiu face declaratii
România are „opțiunea” de a activa Articolul 4 din NATO după incidentele cu drone. Oana Țoiu: Nu avem o atitudine neclară față de Rusia
Andrii Sybiha
Reacția Ucrainei după ce președintele kazah i-a cerut lui Putin să înghețe războiul: „Un mesaj realist, oportun și înțelept”
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Ce soluție vede Traian Băsescu pentru problema aprovizionării României cu petrol kazah: „Avem alternative, dar trebuie să ne mișcăm”
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București.
Ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul de Externe
Kazahstan va lansa un serviciu de taxi aerian. Ce viteză poate atinge aparatul Prosperity eVTOL
Prima țară din Asia Centrală care va lansa un serviciu de taxi aerian. Ce viteză poate atinge aparatul Prosperity eVTOL
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Parlamentul intră în sesiune extraordinară pentru jaloanele din PNRR...
F-16 avioane
Trei drone doborâte în trei zile. Cât a cheltuit Armata României
rubio lavrov manila
SUA vor să propună Rusiei să încheie un armistițiu aerian cu Ucraina...
putin
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu anunță ce legi va susține PSD în sesiunea extraordinară a Parlamentului
Schimbare de ton la Damasc: Siria vrea un acord de securitate cu Israelul. Anunțul preşedintelui Ahmed Al-Sharaa
„Mă gândesc mereu la asta”. Putin cere rușilor să înțeleagă importanța războiului și dă vina pe Lenin pentru conflictul din Donbas
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman, surprinsă alături de un bărbat misterios în Italia după divorțul de Keith Urban. Cine este...
Cancan
Prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua iubită. Cei doi sunt în vacanță
Fanatik.ro
Cine transmite la TV meciul Universitatea Craiova – Levski Sofia! Partida se vede şi în străinătate
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Steaua și-a schimbat sponsorul tehnic! Cupa Campionilor și Supercupa Europei apar pe noile echipamente. Când...
Adevărul
Cine predă, de fapt, în școlile din România? Adevăruri și mituri despre profesorii titulari și suplinitori
Playtech
Ce pensie primești dacă ai lucrat doar 15 ani. Calcul simplu, pe înțelesul tuturor
freyja
Ucraina vrea până la jumătatea lui 2027 prototipul Freyja, „scutul” european împotriva rachetelor balistice...
Digi Sport
FOTO Sora ei a prezentat-o lumii întregi, iar după mai puțin de 24 de ore totul s-a schimbat: ”Cum e posibil...
Pro FM
După nunta de vis, Dua Lipa face spectacol pe străzile din New York City. Combinația vestimentară care a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Harrison Ford a fost a doua opțiune pentru Indiana Jones. Ce actor faimos a ratat rolul. „Noi l-am vrut, dar...
Adevarul
Pensia nu se pregătește la bătrânețe. Greșeala care îi poate costa scump pe români
Newsweek
Cine se poate bucura de a 13-a pensie și de o pensie minimă de 600 euro. Ce condiții trebuie îndeplinite?
Digi FM
Credea că stresul vieții de paramedic și acrobat de circ îi provoacă zgomote în ureche. Adevărul descoperit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
De ce a părăsit Julia Roberts Hollywood-ul. Actrița trăiește de peste 30 de ani la o fermă din New Mexico
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...