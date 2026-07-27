În contextul în care prețurile combustibililor au crescut din nou, ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a declarat, la Digi24, că aprovizionarea cu țiței din Kazahstan este suspendată „temporar” până la restabilirea condițiilor de securitate. Șefa diplomației române a precizat că au loc discuții „și cu celelalte țări pentru a putea să creștem gradul de securitate la Marea Neagră, care să permită reluarea volumului anterior”.

„Sigur că avem aceste discuții cu Kazahstanul. Am trimis ambasadoarea noastră în discuții la Ministerul de Externe și cu ministerele de linie. În acest moment este suspendată temporar până la restabilirea condițiilor de securitate. Și aceasta este parte din discuția noastră și cu Kazahstanul. Este o micșorare tehnică a volumului de producție pentru a permite practic evitarea riscului de suprasolicitare a capacităților de depozitare. Este o conversație pe care o avem și la nivel european, pentru că 80% din exporturile Kazahstanului sunt transferate prin conducta care ajunge până la portul de la Marea Neagră și apoi pentru România este important să avem acces la petrolul din Kazahstan. Suntem în acest moment într-un proces de discuții și cu celelalte țări pentru a putea să creștem gradul de securitate la Marea Neagră, care să permită reluarea volumului anterior”, a afirmat ministra Afacerilor Externe la Digi24.

Declarațiile Oanei Țoiu vin în contextul în care se înregistrează noi scumpiri ale carburanților. Motorina se află la doar 2 bani de pragul de 10 lei pe litru, pe care l-a mai depășit o dată, în primele zile ale atacurilor americane și israeliene asupra Iranului.

În prezent, prețul acestui combustibil variază între 9,92 și 9,98 lei pe litru, iar o nouă majorare aplicată în cursul zilei ar putea împinge prețul peste pragul de 10 lei. Și benzina a urmat o tendință similară de scumpire în ultimele zile. În prezent, acest carburant se vinde în majoritatea stațiilor de alimentare cu peste 9 lei pe litru.

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Editor : A.M.G.