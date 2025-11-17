Arina Vinereanu, președinta Asociației Naționale de Stomatologie Pediatrică, a declarat luni, 17 noiembrie, la Digi24, că prima vizită la stomatolog a unui copil ar trebui să aibă loc în primul an de viață. Mai mult, aceasta a explicat că anestezia generală ar trebui realizată în condiții de spitalizare.

„Ideal ar fi să ducem copilul la stomatolog în primul an de viață, pentru prima dată. În felul acesta, părinții vor avea ocazia să afle informații valide științific din punctul de vedere al îngrijirii corecte a sănătății oro-dentare, și, începând cu prima vizită la stomatolog, vor avea această ocazie.

Apoi, vor urma alte controale periodice, chiar și în lipsa patologiei, chiar și în lipsa unor carii evidente pe care părinții să le remarce. Din păcate însă, în practică, lucrurile nu stau așa, și, de mult prea multe ori, copiii ajung la stomatolog când deja au o patologie complexă, chiar și la vârste foarte mici, pentru că poate părea paradoxal, dar noi ne întâlnim, ca practicieni, adeseori în practică, cu situații de copii foarte mici cu patologii extrem de complexe”, a spus Arina Vinereanu.

Conform președintei Asociației Naționale de Stomatologie Pediatrică, cele mai întâlnite patologii sunt caria precoce a copilăriei sau caria severă precoce a copilăriei.

„Afectează, pentru început, dinții frontali, incisivii, care pot îmbrăca niște aspecte clinice dramatice. Adică apar incisivii distruși, practic retezați, uneori până la gingie, cu abcese, cu complicații. Acest lucru se extinde treptat și la zona laterală, care erupe ceva mai târziu. Părinții așteaptă să apară situații din acestea evidente și pentru ei, eventual cu nopți nedormite, și se prezintă tardiv, din păcate”.

Întrebată ce fel de anestezie este recomandată în astfel de cazuri la copii de sub cinci ani: „Este nevoie de liniște operatorie dacă patologia este cu adevărat foarte supărătoare pentru copil și pentru familie, și nu se poate discuta despre vreo generalizare. Fiecare caz trebuie analizat în parte. Da, sunt situații în care copii foarte mici sunt supuși anesteziei generale pentru a rezolva o problemă care, altminteri, ar necesita un număr foarte mare de prezentări la stomatolog și, nu neapărat, cu succes, pentru că de la un copil foarte mic nu ai cum să te aștepți la o cooperare foarte bună. Mai cu seamă când e vorba de o situație clinică complexă.

Este nevoie, uneori, de anestezie generală și sigur că anestezia generală trebuie să se întâmple în condiții corespunzătoare. Ideal ar fi în condiții de spitalizare. Internare poate să fie de zi, fără să petreacă o noapte în spital. Există așa ceva. Din păcate însă, în România, nu există, în acest moment, unități în care să se furnizeze în sistem de stat acest gen de asistență stomatologică specială, în condiții de spitalizare de zi sau de spitalizare continuă, iar sistemul privat nu face altceva decât să umple acest gol, în acest moment.

Nevoie este, și posibilități, mai puțin. Oricum, cumulat, ce se întâmplă în sistemul privat cu sistemul de stat nu au cum să acopere nevoia de tratamente în condiții speciale. Nu vorbim doar de copilul mic, vorbim și de pacientul cu nevoi speciale, pacientul cu dizabilități, pacientul cu boli generale, care fac imposibilă intervenția stomatologică în condiții corecte în cabinet”.

Arina Vinereanu a precizat că anestezia generală nu se recomandă de la o vârstă anume: „Nu putem să recomandăm anestezia generală de la o vârstă anume, ci există recomandări care ne îndeamnă să amânăm anestezia generală pentru motive stomatologice atât cât se poate.

Uneori, situația clinică îmbracă aspecte dramatice și ea se impune. Sigur, ideal ar fi să amânăm după vârsta de 3 ani, de 5 ani. În general, recomandarea este să se amâne cât mai mult cu putință. Când copilul nu doarme noaptea, când toată familia nu doarme noaptea, din cauza complicațiilor, când copilul nu se poate alimenta cum trebuie, sigur că trebuie intervenit și făcut ceva și nu se poate atunci decât în condiții speciale.

Cu anestezia generală la copii nu se ocupă decât medicul anestezist. Solicitarea poate veni din partea stomatologului, care constată că nu poate să gestioneze cazul clinic respectiv în condiții obișnuite de cabinet și atunci se analizează cazul în mod specific și se ia o decizie”.

Întrebată dacă în toate cazurile, inclusiv în cabinetele private, există un medic anestezist sau este chemat: „Depinde de la un cabinet la altul. Să nu înțelegem că în toate cabinetele private există sau ar trebui să existe un anestezist. Cabinetul stomatologic nu presupune funcționarea în cooperare cu un medic anestezist. Doar administrarea de anestezie generală sau de sedare profundă presupune prezența și colaborarea cu un medic anestezist”.

Președinta Asociației Naționale de Stomatologie Pediatrică le recomandă părinților care observă probleme la copii sub cinci ani să se prezinte la stomatologul pediatru.

„Nu trebuie să așteptăm ca copilul să plângă de durere, nu trebuie să așteptăm lucrul acesta. Asta nu înțelegem noi, că trebuie să ne prezentăm cu copilul la stomatologul pediatru înainte ca el să ne semnaleze o problemă”.

