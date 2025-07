Șefii Salrom, petrecere de 12.000 de euro din banii companiei, în timp ce Salina Praid era inundată. Au lăsat bacșiș de 4.300 de lei

Cheltuieli de la stat în plină criză. Conducerea Salrom a aruncat cu 12 mii de euro pe o chermeză la mijlocul lunii trecute. Directorul susține însă că bugetul cheltuit a fost la nici jumătate din cel alocat. Constantin Dan Dobrea spune că factura uriașă reprezintă consumația doar pentru o jumătate de zi. Aceasta este nota de plată pentru petrecerea de bun rămas care a avut loc la finalul unui eveniment care a ținut trei zile. El își cere scuze pentru că s-a lăsat la masă un bacșis de peste 4.000 de lei. În același timp, afirmă că banii pentru acest eveniment au fost bugetați de anul trecut și compania a reușit sa cheltuie mai puțin de jumătate.

Pe factura semnată de Salrom se poate observa că firma a cheltuit 62.000 lei pe un sejur care s-a întins de pe data de 13 iunie până pe data de 1 iulie, relatează Sebastian Boldea, jurnalist Digi24. Dintre acești bani, putem vedea faptul că 22.000 lei au fost costuri cu băutura, dar și 4.300 lei bacșiș lăsat către restaurant.

Contactat însă de Digi24, directorul Salrom susține că nu a fost vorba de un sejur, ci de o singură zi, mai degrabă de o singură seară, un eveniment de rămas bun în urma unei întâlniri dintre asociațiile producătorilor de sare din Europa la care au participat aproximativ 120 de persoane.

Directorul mai susține, însă, că el nu a putut să participe la acest eveniment. Asta, pentru că în acea perioadă Salina Praid era într-o situație de criză, însă asta nu a făcut ca firma să nu cheltuie peste 4.000 lei doar pe bacșiș.

„Întâlnirea finală de business nu putea fi evitată”

„Factura e doar pentru data de 13 iunie. În perioada 10-13 iunie 2025 s-a desfășurat la București reuniunea anuală a producătorilor de sare din Europa. Eu nu am văzut acea factură, din păcate, datorită evenimentelor de la Praid, am participat acolo. Întâlnirea finală de business nu putea fi evitată. Toată lumea știa situația, toți au înțeles faptul că nimeni de la noi nu a fost prezent în afară de colegii care au asigurat suportul logistic. Dar aici nu vorbesc de bacșiș, nu vorbim neapărat, vorbim de suma ca atare care s-a cheltuit. Ca să organizez o astfel de conferință, în general costă foarte mulți bani. Faptul că noi am cheltuit această sumă care fusese bugetată cu un an înainte, și asta a fost singura cheltuială a Salrom pentru 120 și ceva de persoane, care până la urmă reprezintă interesele acestei industrii în Europa”, a declarat Constantin Dan Dobrea, directorul general al Salrom.

„A fost estimat un buget care trecea de 100 și ceva de mii de lei. Noi am reușit să cheltuim mai puțin de jumătate din acești bani”, a subliniat directorul Salrom.

„Nu mi se pare normal să plătești bacșiș de 4.000 lei atunci când este vorba de așa ceva. În mod normal, sumele astea ar fi trebuit să intre în consumația efectivă, nu să intre în adaosul pe care îl percepe respectiva societate, cea la care s-a organizat evenimentul. Ar fi trebuit adaos să fie suficient, îmi pare rău”, a adăugat Dobrea.

Ministrul Economiei: „ E o glumă să discutăm despre asta în țara în care se fac creșteri de taxe”

„Explicația cum că a fost un eveniment, o conferință și s-a plătit o masă de final, evenimentul s-a terminat pe data de 13 la București, și pe factură este una dintre cele mai scumpe locații din România, un sejur de pe 13 până pe 30. E puțin probabil să fie o eroare, și chiar dacă ar fi o eroare, pe care nu o potrivesc, nu poți să accepți o astfel de factură pe care scrie ce tu spui că nu s-a întâmplat. E o glumă să discutăm despre asta în țara în care se fac creșteri de taxe pentru a putea să recuperăm prejudiciul din banii statului român, să plătești la unul dintre cele mai scumpe restaurante din România, în perioada în care obiectivul companiei e gata să se prăbușească”, a declarat Radu Miruță, ministrul Economiei.

