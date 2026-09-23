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Șeful ANSVSA anunță măsurile luate pentru reluarea exporturilor de ovine. Câte doze de vaccin va primi România

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Foto: Profimedia
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Exporturile de ovine ale României ar putea fi reluate până la sfârşitul anului, în condiţiile în care campania naţională de vaccinare va debuta în jurul datei de 1 octombrie, a declarat miercuri preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu.

„Dacă ar depinde de mine, mi-aş dori ca de ieri să se reia exporturile. Eu am dat un termen de 1 octombrie, data la care începem să vaccinăm, dar dacă vaccinurile vin pe 27, pe 28 vom începe vaccinarea. (...) Cu cât ne mişcăm mai rapid cu toţii la nivel naţional, cu cât informaţiile care sunt transmise către opinia publică sunt cele corecte, credeţi-mă că vom reuşi să facem paşi importanţi pentru deblocarea acestor exporturi. În momentul în care vom finaliza vaccinarea la nivel naţional, vom fi auditaţi de către reprezentanţii Comisiei Europene şi sunt convins că se vor debloca exporturile. (...) Consider că până la sfârşitul anului vom putea debloca aceste exporturi", a spus Bociu, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El a estimat că vaccinarea la nivel naţional împotriva variolei, iar în judeţele Constanţa şi Tulcea şi împotriva pestei micilor rumegătoare, poate fi finalizată în 30-45 de zile.

România are în prezent disponibile aproximativ 1,3 milioane de doze de vaccin gratuit din partea Comisiei Europene, iar necesarul total este estimat la circa 11 milioane de doze, majoritatea fiind pentru vaccinarea împotriva variolei.

„Toată această campanie de vaccinare va fi gratuită din partea statului român. Fermierii nu vor suporta niciun cost pentru această vaccinare. În momentul de faţă avem un 1,3 milioane de doze de vaccin gratuit. Nu vă ascund faptul că am discutat cu experţii de la DG Sante şi am rugat să ne dea cât mai mult vaccin gratuit. Poate avem o surpriză să ne trezim cu mai mult vaccin de cât ne-am dori. Colegul meu a discutat astăzi cu reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi a adresat această solicitare, dacă ne pot pune la dispoziţie un vaccin gratuit", a explicat preşedintele ANSVSA.

Totodată, el a transmis că împreună cu ministrul Agriculturii caută cele mai bune variante pentru achiziţionarea rapidă a dozelor necesare de vaccin, direct de la guvernele unor ţări în care acesta este produs, la cel mai mic preţ posibil, şi a atras atenţia că nu va lăsa „intermediarii să-şi facă de cap".

„În momentul de faţă împreună cu domnul ministru căutăm cele mai bune variante, cele mai rapide variante, tocmai de aceea mergem pe varianta de la Guvern la Guvern, pentru a le aduce în România cât mai curând. Să nu creadă cineva că deja se va face un business din asta. Credeţi-ne că vom obţine cele mai mici preţuri existente la nivel mondial pentru acest vaccin şi nu vom lăsa intermediarii să-şi facă de cap, deşi alţii îşi fac calcule. Nu. Vaccinul va ajunge în România la cel mai mic preţ posibil din lume", a explicat Bociu.

În opinia sa, o doză de vaccin în momentul de faţă este sub un leu, conform calculelor ANSVSA. Din păcate, acest vaccin nu se poate produce încă în România.

Bociu a mai menţionat că se discută cu Comisia Europeană şi posibilitatea unei susţineri de aproximativ 30% din costurile vaccinării.

„Comisia Europeană, din discuţiile purtate, ne vor susţine cu un grant de 30%. Este o altă veste bună pe care o dau în premieră. Sunt discuţii să avem un grant de 30% din toate aceste costuri. Credeţi-ne că se fac eforturi colective de a găsi cele mai bune soluţii pentru România, de a putea ieşi cât mai repede din această situaţie", a explicat el.

Potrivit acestuia, reluarea exporturilor este esenţială pentru sectorul ovin, în condiţiile în care România şi-a extins în ultimii ani pieţele externe.

„În ultimii 4 ani de zile am deschis pieţe noi, Algeria, care a cumpărat din România anul acesta 630.000 de capete şi peste 150.000 de carcase. Marocul, care a cumpărat în ultimii ani din România sute de mii de capete de ovine vii şi carcase, Tunisia, este o piaţă nouă. Toate sunt deschise. În momentul de faţă nu am identificat nicio ţară din Orientul Mijlociu, nicio ţară terţă care să nu accepte animale vaccinate", a transmis şeful ANSVSA.

Întrebat dacă vor fi medici veterinari suficienţi pentru această campanie de vaccinare, Bociu a spus că se va lucra împreună cu medicii concesionari, iar dacă va fi nevoie va disloca din sistem, pentru că este o „stare de urgenţă pentru noi".

„100% avem medici concesionari şi dacă nu sunt suficienţi, pentru că este o stare de urgenţă pentru noi, în toată România, dacă va fi nevoie, voi disloca medicii veterinari din direcţiile sanitare veterinare, din laboratoare, de la ANSVSA, cu mine în frunte, vom merge şi vom efectua aceste manopere de vaccinare. Suntem medici veterinari şi unii dintre nori au crescut în coteţ", a mai spus preşedintele ANSAVSA.

Instituția a transmis că implementarea Planului de Acţiune, elaborat în urma consultărilor şi recomandărilor experţilor europeni din cadrul EuVET, reprezintă o condiţie pentru reluarea şi stabilizarea exporturilor de animale. Autoritatea subliniază că măsurile nu afectează schimburile comerciale cu carne, carcase, lapte şi produse lactate provenite din zonele libere, iar unităţile de abatorizare şi procesare îşi pot desfăşura activitatea fără restricţii.

 

Editor : M.B.

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