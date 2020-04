Șeful CJ Bihor, prins la pescuit și amendat cu 5.000 de lei. Presa locală dezvăluie că nu era singur

Președintele CJ Bihor și-a recunoscut fapta într-o postare pe Facebook și spune că regretă „sincer atitudinea nedemnă”.

„Azi după amiază (joi - n.r.), pentru o scurtă perioadă, am oprit la pescuit, la un lac situat lângă Oradea. Recunosc că am greșit, deoarece am încălcat reguli valabile pentru noi toți. Nu trebuia să cedez acestei ispite. Poliția m-a sancționat justificat, la fața locului cu o amendă de 5.000 de lei. Mâine dimineața, primul lucru pe care am să-l fac va fi plata acestei amenzi și voi transfera o sumă similară unei asociații caritabile. Regret sincer atitudinea mea nedemnă și îmi cer scuze tuturor!”, a scris Pasztor Sandor pe Facebook.

Publicația locală Bihoreanul scrie însă că Pasztor sandor nu era singur la pescuit, ci cu doi amici, care au fost și ei amendați: comisarul şef adjunct al Gărzii Forestiere Bihor, Nicolae Timaru, și un om de afaceri, Halász Alexandru.

„În realitate, o echipă a Bihoreanului a fost cea care l-a surprins pe Pasztor Sandor, joi după-amiază, încălcând flagrant legea participând la o acţiune de pescuit recreativ pe un lac din Şişterea (com. Cetariu), în care erau angrenate şi maşini de instituţii publice, şi alţi slujbaşi ai statului”, au scris jurnaliștii bihoreni.

