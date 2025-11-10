Şeful CNAIR Cristian Pistol anunţă că luni a fost realizată străpungerea unei noi galerii a ansamblului de tuneluri construit pe secţiunea Margina -Holdea a autostrăzii A1, precizând că, la sfârşitul lui 2026, se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă.

„A fost realizată străpungerea unei noi galerii a ansamblului de tuneluri construit pe secţiunea de autostradă Margina – Holdea (A1)! Astăzi, străpungerea galeriei Tunelului 1, pe sensul de deplasare Lugoj - Deva (calea 1), a fost finalizată, după ce, la sfârşitul lunii iulie, s-a realizat şi străpungerea galeriei de pe calea 2 (sensul Deva-Lugoj). Forajele pentru aceste galerii au fost realizate prin metoda austriacă, un proces tehnic de înaltă precizie.”, anunţă luni şeful CNAIR.

El precizează că, la întregul tunel, continuă lucrările de excavare, căptuşeală, armare, cofrare, betonare fundaţie radier.

Asocierea de constructori din România şi Bosnia (Spediion UMB-Euro Asfalt) a ajuns la un progres de 44% pe întreg şantierul, iar în acest moment lucrările se concentrează pe finalizarea altor două secţiuni importante: Tunelul 2 şi Tunelul Cut&Cover, conform şefului CNAIR.

La Tunelul 2, la galeria dreaptă s-au forat 445 metri din 1.985 metri, iar la galeria stângă s-au forat 447 metri din 1.825 metri.

La Tunelul Cut&Cover, la galeria dreaptă s-au forat 143 metri din 302 metri, iar la galeria stângă s-au forat 219 metri din 228 metri.

Peste 750 de muncitori şi 200 de utilaje sunt mobilizaţi în continuare pentru a asigura finalizarea lucrărilor în termenul stabilit.

La sfârşitul anului 2026, după finalizarea construirii acestei secţiuni (9,13 km), se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe aproximativ 360 km de autostradă.

Contractul pentru proiectare şi execuţie, în valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA), este finanţat prin PNRR.

