Live TV

Șeful Direcției de Permise și Înmatriculări Ilfov a fost reținut de DNA. Mită de până la 600 de euro pentru a obține permisul

Data publicării:
dna inquam liviu floin albei
Foto: Inquam Photos / Liviu Florin Albei
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Acuzațiile procurorilor DNA

Șeful Direcției de Permise și Înmatriculări din Ilfov, subcomisarul de poliție Mihai Niță, și un alt inspector principal de poliție din cadrul aceluiași Serviciu, Cosmin Dobre, au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Cei doi sunt acuzați de mai multe fapte de luare de mită și urmează să afle dacă vor fi arestați preventiv. 

Decizia procurorilor DNA vine după perchezițiile care au avut loc cu o zi în urmă la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCÎV) Ilfov.

  • Mihai Niță, șeful SPCRPCÎV Ilfov, este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată (36 de acte materiale);
  • Cosmin Dobre, coordonatorul Compartimentului regim permise de conducere și examinări din cadrul Serviciului, este acuzat la rândul lui de constituirea unui grup infracțional și luare de mită în formă continuată (14 acte);
  • În același dosar a fost pus sub control judiciar un subinspector de poliție din cadrul Serviciului, Dan-Mircea Grigore, pentru constituirea unui grup infracțional și luarea de mită.

Acuzațiile procurorilor DNA

Potrivit unui comunicat oficial al DNA, șeful Mihai Niță este acuzat că a fost liderul unei grupări structurate pe trei paliere:

Primul - palierul examinatorilor, format din examinatori din cadrul Serviciului „care ar fi avut rolul de a facilita promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere prin diverse metode aparent legale sau dificil de probat”.

  • Ei ar fi ales trasee care să nu pună probleme candidaților, ar fi acționat pedalele autoturismului în timpul examenului (fără să depuncteze candidatul) sau ar fi omis să consemneze greșelile candidatului.

Al doilea - palierul instructorilor auto, care ar fi avut scopul să identifice potențiale persoane care ar fi urmărit să ofere bani în schimbul programării preferențiale sau în schimbul promovării examenului.

Al treilea - palierul lucrătorilor de la ghișee, format din angajați care ar fi sprijinit activitatea grupului prin actele întocmite.

Astfel, arată procurorii, la Mihai Niță ar fi ajuns între 100 de lei și 600 de euro pentru diverse activități, cum ar fi: suplimentarea locurilor disponibile, coordonarea activității subordonaților pentru facilitarea programării și promovării probei practice pentru obținerea permisului sau pentru urgentarea soluționării cererilor pentru eliberarea permiselor sau altor documente.

Același lucru ar fi făcut și ceilalți doi polițiști vizați de ancheta DNA. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
xx
1
Nicușor Dan amenință că vineri dizolvă Parlamentul, dacă joi partidele nu vor fi ajuns la...
toma cuzin fb
2
Surse: Actorul Toma Cuzin a fost reținut după ce a condus cu permisul suspendat și a...
actorul rj mitte rade
3
A murit actorul RJ Mitte din serialul „Breaking Bad”
Volodimir Zelenski și Donald Trump
4
Zelenski îi oferă lui Trump o alternativă la acordul cu Rusia: „Noi suntem cei care...
Luca Niculescu.
5
Surse: PSD intră la guvernare alături de miniștri tehnocrați propuși de Nicușor Dan. PNL...
Rusia contraatacă rapid, după ce Olanda a luat decizia care face înconjurul lumii
Digi Sport
Rusia contraatacă rapid, după ce Olanda a luat decizia care face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dominic fritz sustine un discurs
„Acum vin și după echipa mea”. Dominic Fritz acuză că DNA are în lucru un dosar care vizează colaboratorii săi din Primăria Timișoara
dna inquam liviu floin albei
Percheziții DNA la Direcția de Permise din Ilfov. Mita primită de polițiști ar fi ajuns până la 500 de euro pe caz (surse)
cristila traila la parlament
Noi audieri în dosarul DNA Fănel Bogos. Cristina Trăilă a primit oficial calitatea de inculpat
dna inquam liviu floin albei
Fraudă de peste 3 milioane de lei din fonduri europene pentru sisteme de irigaţii în Galaţi. Schema folosită de inculpați
politia locala
Șeful Poliției Locale Constanța a fost trimis în judecată, după ce ar fi scos amenzi de peste 100.000 de lei din evidențe
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
PNL vrea să voteze învestirea Guvernului Niculescu și acord cu...
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu consideră că Guvernul Niculescu va trece de Parlament...
cristian-busoi
Cristian Bușoi, despre schema de sprijin pentru gazele populației...
Turos Lóránd vorbeste la microfon.
Senator UDMR, despre susținerea Guvernului Niculescu: „Am făcut toată...
Ultimele știri
Reacția Kremlinului după informațiile că serviciile Starlink ar fi fost restricționate pentru armata ucraineană
„Faci jocuri politice?”: Ministrul polonez de Externe îl confruntă pe „marele om” Musk în legătură cu funcționarea Starlink în Ucraina
Fotbaliștii Stelei din 1986, incluși între beneficiarii indemnizației de merit. Proiectul, adoptat de Camera Deputaților
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii ies, în sfârșit, din perioada problemelor financiare. În a doua jumătate a lunii octombrie 2026...
Cancan
Care este, de fapt, cauza morții lui Daniel Oprea. Prezentatorul TV nu a făcut infarct
Fanatik.ro
Reghecampf, exclus AZI din fotbal? Pe ce se bazează Craiova și cum se apără FCSB. Toate scenariile și cele...
editiadedimineata.ro
Atacurile Ucrainei asupra centrelor de date rusești nu au oprit propaganda Kremlinului
Fanatik.ro
FC Voluntari a umflat prețurile pentru meciul cu FCSB! Suporterii au răbufnit: „Jaf la drumul mare!” Cum se...
Adevărul
Irineu Darău: Damen Mangalia are datorii de 178 de milioane de lei către stat și Primăria Mangalia
Playtech
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mircea Bravo "rupe" tăcerea, după scandalul cu Gigi Becali, "Bunica" și Steaua
Pro FM
Reacția lui MGK după ce s-a spus că regretă despărțirea de Megan Fox. Replica lui vulgară a devenit virală
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actorul cu care Scarlett Johansson are o „chimie excelentă”: O, îl iubesc. Este unul dintre preferații mei
Adevarul
Orașul european în care o româncă de 25 de ani nu găsește chirie din cauza cățelușei sale: „Aș prefera să...
Newsweek
Știm cine se va ocupa de pensiile românilor. O veste bună și una rea pentru pensionari. Cu cât cresc pensiile?
Digi FM
Fiul Ozanei Barabancea, mărturisiri după infarctul suferit la 24 de ani: "O perioadă care mi-a deschis ochii"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
Un „pește canibal” cu dinți ca niște colți, găsit pe o plajă din Oregon. Creatura rară a fost studiată de...
Film Now
TRAILER. Daniel Craig, în primele imagini din „Narnia: The Magician’s Nephew”. O lume fermecată...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro