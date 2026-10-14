Șeful Direcției de Permise și Înmatriculări Ilfov a fost reținut de DNA. Mită de până la 600 de euro pentru a obține permisul

Șeful Direcției de Permise și Înmatriculări din Ilfov, subcomisarul de poliție Mihai Niță, și un alt inspector principal de poliție din cadrul aceluiași Serviciu, Cosmin Dobre, au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Cei doi sunt acuzați de mai multe fapte de luare de mită și urmează să afle dacă vor fi arestați preventiv.

Decizia procurorilor DNA vine după perchezițiile care au avut loc cu o zi în urmă la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCÎV) Ilfov.

Mihai Niță, șeful SPCRPCÎV Ilfov, este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată (36 de acte materiale);

Cosmin Dobre, coordonatorul Compartimentului regim permise de conducere și examinări din cadrul Serviciului, este acuzat la rândul lui de constituirea unui grup infracțional și luare de mită în formă continuată (14 acte);

În același dosar a fost pus sub control judiciar un subinspector de poliție din cadrul Serviciului, Dan-Mircea Grigore, pentru constituirea unui grup infracțional și luarea de mită.

Acuzațiile procurorilor DNA

Potrivit unui comunicat oficial al DNA, șeful Mihai Niță este acuzat că a fost liderul unei grupări structurate pe trei paliere:

Primul - palierul examinatorilor, format din examinatori din cadrul Serviciului „care ar fi avut rolul de a facilita promovarea probei practice pentru obținerea permisului de conducere prin diverse metode aparent legale sau dificil de probat”.

Ei ar fi ales trasee care să nu pună probleme candidaților, ar fi acționat pedalele autoturismului în timpul examenului (fără să depuncteze candidatul) sau ar fi omis să consemneze greșelile candidatului.

Al doilea - palierul instructorilor auto, care ar fi avut scopul să identifice potențiale persoane care ar fi urmărit să ofere bani în schimbul programării preferențiale sau în schimbul promovării examenului.

Al treilea - palierul lucrătorilor de la ghișee, format din angajați care ar fi sprijinit activitatea grupului prin actele întocmite.

Astfel, arată procurorii, la Mihai Niță ar fi ajuns între 100 de lei și 600 de euro pentru diverse activități, cum ar fi: suplimentarea locurilor disponibile, coordonarea activității subordonaților pentru facilitarea programării și promovării probei practice pentru obținerea permisului sau pentru urgentarea soluționării cererilor pentru eliberarea permiselor sau altor documente.

Același lucru ar fi făcut și ceilalți doi polițiști vizați de ancheta DNA.

Editor : M.G.