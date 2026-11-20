Dan Câmpean, șeful Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică, a vorbit la Digi24 despre infracțiunile cibernetice care vizează România. Acesta a spus că în principal există trei categorii principale de hackeri și a detaliat acest subiect, subliniind că cei mai periculoși sunt actorii statali, iar în cazul României, acești hackeri au în spate Federația Rusă. De asemenea, Câmpean a vorbit despre riscurile la care sunt expuse instituțiile și persoanele particulare care folosesc internetul, precum și despre modul în care ne putem proteja.

„În principal avem trei categorii principale de infractori cibernetici, de hackeri. Sunt în primul rând cei mai periculoși actori statali, grupări care sunt finanțate de guverne ale unor state ostile, unor state malițioase. Aceștia sunt cei mai periculoși, dar din fericire au un număr limitat, redus de operațiuni, dar de mare amploare, de mare anvergură, sprijinite de capabilități tehnice foarte ridicate, finanțare practic nelimitată și cu motivație evident politică, geostrategică. Acești actori, celebrele Advanced Persistent Threat, grupări de tip APT, sunt în primul rând în sarcina, sub supravegherea serviciilor de informații din toate statele Uniunii Europene, inclusiv în cazul României”, afirmă Dan Câmpean.

„La nivelul directoratului, grupările cu care ne confruntăm însă practic zilnic sunt, în primul și în primul rând, grupările infracționale, grupările de criminalitate informatică, grupări motivate eminamente financiar care, așa cum se știe, țintesc în primul rând banii sau conturile de utilizator ale cetățenilor sau ale unor organizații, evident pentru a monetiza accesul neautorizat și a vinde datele pe care reușesc să le fure sau să le cripteze”, a continuat acesta.

„În cazul României, actorii statali principali cu care ne confruntăm au în spate Federația Rusă”

„În cazul României, actorii statali principali cu care ne confruntăm au în spate Federația Rusă. Nu este un secret, este un subiect despre care atât directoratul, dar și alte autorități și alte state din Uniunea Europeană vorbesc deschis și direct de câțiva ani. În primul rând de la amplificarea conflictului în Ucraina și chiar de la începerea invaziei Federației Ruse în statul vecin. Și ca să spun foarte, foarte direct, sunt actori bine organizați, bine finanțați și care derulează operațiuni de acest gen în multe state ale Uniunii Europene”, a explicat șeful Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică.

De ce este o îngrijorare pentru România? Pe baza datelor tehnice și non-tehnice pe care le avem, de la alte state membre ale Uniunii Europene, de la partenerii noștri instituționali la nivel național, observăm că acești actori țintesc sistematic, în primul rând, sectorul energetic, administrația publică, dar și sistematic sectorul sănătății.

Dan Câmpean a declarat că aceștia urmăresc „în primul rând acces la infrastructurile noastre, dar un acces pe care dânșii îl doresc să fie nedetectat. Deci doresc să persiste în infrastructuri, să aibă acces la date, să exfiltreze acele categorii de date care sunt de interes pentru ei și să obțină control la multe din servere, din echipamente, dar încă o dată, fără a fi detectați pe o perioadă foarte lungă. Control poate pentru că poate la un moment dat să poată apăsa un buton, să vorbim metaforic sau mai puțin metaforic, astfel încât să poată opri diverse sisteme care ar da peste cap România. Sau să corupă, să distrugă datele gestionate de acestea”.

Întrebat cum ne-am adaptat noi la aceste atacuri tot mai dese și ce am făcut ca stat, Câmpean a subliniat faptul că „în primul rând este o cooperare, îndrăznesc să spun, din ce în ce mai bună între autoritățile statului. Ce observăm? Victimele acestor atacuri, pentru că foarte multe victime sunt organizații mici și mijlocii, sunt chiar cetățeni în foarte multe cazuri, atacatorii, de multe ori, nefăcând o distincție între o organizație sau cetățean, depinde cui îi aparține echipamentul respectiv, ei văd doar un echipament neprotejat, fără actualizări de securitate la zi și pur și simplu îl atacă, îl corup, îi preiau controlul. Deci partea îmbucurătoare este că aceste victime raportează din ce în ce mai mult”.

„Doar în prima jumătate a anului 2026 au fost raportate mai multe incidente cibernetice decât pe întreaga perioadă a anului 2025”

Șeful Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică a dat și un termen de comparație în acest sens: Doar în prima jumătate a anului 2026, la directorat au fost raportate mai multe incidente cibernetice decât pe întreaga perioadă a anului 2025. Vorbim aici de zeci de mii de atacuri confirmate cu impact concret, zeci de mii. Și să nu uităm, multe nu sunt raportate de către victime, iar noi încurajăm toate victimele infracțiunilor informatice să raporteze către directorat, către celelalte autorități, cum ar fi Poliția Română. Și asta este prima măsură. Dacă știm despre aceste atacuri, putem veni cu recomandări concrete astfel încât victimele să închidă porțile, să închidă ușile deschise prin care atacatorii au intrat în infrastructuri. Și, atenție mare, ce mai recomandăm, mai ales către specialiști, nu ignorați alertele și notificările pe care autoritățile le emit cu privire la potențiale vulnerabilități sau atacuri care sunt în derulare”.

Să nu uităm, avem o suprafață de atac a României de peste 12 milioane de utilizatori zilnic de internet. Suntem toți activi în mediul online și, în primul rând, ca simpli utilizatori, trebuie să conștientizăm că există riscuri.

„Să fim atenți la ce site-uri accesăm, deci să nu accesăm site-uri neverificate, necunoscute, să nu dăm curs unor mesaje pe care le primim de la necunoscuți, prin programe de mesagerie, prin canale social media, prin e-mail. Pentru că de foarte multe ori acesta este primul pas în tehnicile de inginerie socială pe care grupările infracționale le folosesc. Deci intră în contact cu noi ca simpli utilizatori, ne solicită să le dăm acces la un cont de utilizator, să le comunicăm o parolă, să instalăm un program sau să deschidem un aparent document pe dispozitivul nostru, pe laptop, pe tabletă, pe telefon, și imediat urmează infectarea dispozitivului respectiv, obținerea unui acces neautorizat la contul de utilizator sau la date financiare, număr de card de credit, număr de cont bancar, PIN, parole etc. și, în foarte multe cazuri, efectiv victima suferă niște pierderi financiare din cauza acestor scheme”, a explicat Dan Câmpean.

„Singurele infrastructuri informatice complet nevulnerabile sunt cele care sunt scoase din priză”

„Singurele infrastructuri informatice complet nevulnerabile sunt cele care sunt scoase din priză și cele care sunt complet oprite. Ce se întâmplă acum pe măsură ce furnizorii de tehnologii lansează noi versiuni de aplicații, noi echipamente, acestea vin evident la pachet cu vulnerabilități. Din cauza utilizării de către hackeri a instrumentelor de inteligență artificială, vulnerabilitățile în aceste soluții, în aceste aplicații, în aceste produse sunt detectate acum mult mai rapid de la lansare. Deci nu mai durează luni, nu mai durează săptămâni. Ultimele cifre pe care analiștii le prezintă, pe care autoritățile le prezintă, ne arată că durează zeci de minute detectarea unei vulnerabilități. Și mai impresionant, ca să spunem așa, durează câteva ore de la momentul în care vulnerabilitatea este detectată și identificată de către hackeri până la momentul în care ei pot efectua un atac cu succes asupra unei astfel de infrastructuri.

Ce contează la acel moment este capacitatea unui utilizator, a unei organizații, a unui administrator de sistem de a restabili în primul rând, de a izola atacul, de a-l bloca și apoi de a restabili foarte rapid serverul respectiv, bazele de date, serviciile. Deci trebuie să fim pregătiți și este un mesaj pe care noi îl dăm de la directorat și nu dorim să stresăm utilizatorii sau decidenții, dar să fim pregătiți pentru un număr semnificativ crescut de astfel de atacuri. Să nu uităm că este nevoie să investim în proprii experți, în propriile echipe și în capabilități tehnice care pot bloca destul de rapid și elegant aceste tipuri de atacuri”, a conchis șeful Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică.

Editor : Liviu Cojan