Șeful Gărzii de Mediu apără activitatea instituției, după ce Diana Buzoianu a anunțat controale în 5 județe: „Cifrele sunt clare”

Andrei Corlan, şeful Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), a reacționat după ce Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, a anunţat controale în mai multe judeţe, afirmând că transparenţa GNM este totală în faţa oricărei acţiuni de control din care să rezulte o analiză obiectivă asupra activităţii instituţiei pe care o conduce.

„Cu încredere că poziţia transmisă recent de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor este una obiectivă, aştept cu interes concluziile corpului de control şi ulterior finalizării rapoartelor vom comunica public, ca de fiecare dată, poziţia GNM, cât şi eventualele măsuri adoptate”, a declarat Andrei Corlan, într-o postare pe rețelele sociale.

Diana Buzoianu a anunţat luni că a trimis Corpul de Control la Garda de Mediu din judeţele Ialomiţa, Gorj, Suceava, Timiş şi Tulcea, pentru a stabili dacă s-au luat măsuri potrivite pentru combaterea problemelor sistemice de mediu.

„Referitor la poziţia publică recent exprimată de ministerul Mediului cu privire la activitatea unui set de structuri judeţene ale Gărzii de Mediu, transmit că transparenţa GNM este totală în faţa oricărei acţiuni de control din care să rezulte o analiză obiectivă asupra activităţii noastre”, a dat asigurări Corlan.

El a afirmat că până în acest moment nu cunoaşte care sunt datele punctuale pe care Ministerul Mediului le-a luat în considerare atunci când a selectat aceste cinci structuri judeţene ale GNM spre a fi controlate de urgenţă.

„Având în vedere însă aprecierea publică a doamnei ministru vizavi de Garda de Mediu şi promovarea constantă a acţiunilor noastre pe tot parcursul mandatului său, sunt sigur că acest demers va răspunde cât mai rapid oricăror întrebări sau neclarităţi. Totodată, consider că este onest şi corect ca orice eventuală judecată de valoare să fie emisă la finalul verificării şi nu invers. Orice formă de antepronunţare publică poate afecta atât imaginea instituţiei cât şi activitatea sa. În acelaşi timp, consider că este un moment oportun să contextualizăm această situaţie folosind cifre incontestabile care arată că toţi indicatorii de performanţă, inclusiv în structurile judeţene indicate, arată o activitate profesionistă şi eficientă de inspecţie. La nivelul comisariatului general analizăm aceste cifre în mod constant şi recurent le facem publice, tocmai pentru a consolida un capital de încredere care a crescut în ultimii ani, inclusiv datorită eforturilor constante depuse de comisarii noştri”, a notat comisarul general al Gărzii de Mediu.

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El a subliniat că, pe lângă datele care arată că Garda Naţională de Mediu a obţinut rezultate plasate la maximul istoric al instituţiei, instituţia a realizat o absorbţie de 100% a fondurilor alocate prin PNRR, realizând inclusiv o economie de aproximativ 2 milioane euro.

„În analiza de eficienţă a OCDE, activitatea Gărzii de Mediu a fost evaluată pozitiv şi încă aşteptăm suplimentarea efectivelor noastre ca parte obligaţiilor asumate drept condiţie de aderare. Apreciez că în spatele rezultatelor obţinute astăzi, vizibil îmbunătăţite, se află capacitatea oamenilor din instituţie de a-şi stabili corect priorităţile, cu profesionalism şi încredere. Rezultatele sunt obţinute cu un efectiv total de (astăzi) 424 de comisari, care adresează, fără a se limita la: 70.000 de activităţi cu impact asupra mediului, inclusiv controlul transfrontalier cu deşeuri, controlul balastierelor, managementul deşeurilor, traficul cu specii protejate, braconaj, trafic cu substanţe periculoase etc, în toate judeţele din ţară şi Municipiul Bucureşti”, a afirmat Andrei Corlan.

El a precizat că practica OCDE arată că eficienţa activităţii de inspecţie este dată de analiza de risc.

„Un control de mediu adresează o problemă punctuală. Însă toate controalele, acţiunile, sancţiunile, plângerile penale sunt centralizate şi analizate la nivelul instituţiei pentru a stabili cauzele care generează practici şi efecte dăunătoare mediului înconjurător. Atâta timp cât analizele de risc - publice pe site-ul GNM, cât şi informările şi analizele adresate Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - nu se concretizează în politici publice naţionale care să elimine cauzele, sistemic probleme vor rămâne. Pentru a răspunde corect şi onest aşteptărilor legitime ale tuturor celor care sesizează probleme de mediu este util să facem această menţiune importantă”, a mai transmis şeful GNM.

Remarcând că „încrederea se construieşte şi menţine prin transparenţă şi responsabilitate”, el a prezentat indicatorii statistici ai instituţiei, inclusiv pentru fiecare dintre cele 5 comisariate vizate de controlul ministerial, de la 1 ianuarie 2023 până la 30 iunie 2026 şi raportat la numărul de comisari cu care s-au realizat.

„Rămân fidel convingerii că evoluţia Gărzii de Mediu nu trebuie doar încurajată ci şi felicitată. Dacă eu, după 17 ani în această instituţie as putea fi subiectiv, cifrele şi indicatorii cheie sunt clari. Cu încredere că poziţia transmisă recent de Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor este una obiectivă, aştept cu interes concluziile corpului de control şi ulterior finalizării rapoartelor vom comunica public, ca de fiecare dată, poziţia GNM, cât şi eventualele măsuri adoptate”, a conchis Andrei Corlan.

Editor : Ș.R.