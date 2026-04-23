Șeful ITM care a venit la București cu o mașină de 300.000 de euro e verificat de ANAF: „Să vedem de unde l-a cumpărat”

Șeful ITM București a fost demis după ce a fost surprins la volanul unui autoturism de lux. Costel Grojdea se întoarce la Iași

Cazul șefulul din ITM filmat la volanul unui Lamborghini a ajuns în atenția ANAF. Șeful Fiscului, Adrian Nica, a declarat că inspectorii ANAF verifică acum situația financiară a lui Costel Grojdea, care a condus în București o mașină a cărei valoare de piață se ridică la 300.000 euro. Grojdea fusese adus în fruntea ITM București chiar de ministrul demisionar al muncii, Florin Manole. După scandal, însă, Manole l-a destituit și l-a trimis înapoi în fruntea ITM Iași.

„Acum mai avem un coleg în analiză, la fel că a venit la București cu Urus-ul (model de Lamborghini, n.r.) verde, să vedem de unde l-a cumpărat. Reacționăm la tot ce scrie presa. Cum reacționăm: facem analiză și structurile operative se duc acolo”, a spus șeful ANAF.

Inspectorii Fiscului au fost trimiși special la Iași pentru a verifica circumstanțele în care Grojdea, șeful ITM Iași, a venit detașat la București, la șefia Inspectoratului Teritorial de Muncă, la volanul unui bolid de lux de aproximativ 300.000 euro, care nu figura în declarația de avere.

El a fost filmat de jurnaliști în timp ce cobora din mașină. Ulterior, a fost contactat de jurnaliștii Digi24, pentru care a specificat că a venit, de fapt, cu acea mașină la București pentru a o duce la revizie și că bolidul aparține unui prieten apropiat.

Au apărut însă și informații în presă conform cărora Grojdea l-ar fi verificat în trecut pe adevăratul patron al bolidului de lux.

Acum, inspectorii ANAF verifică absolut toate pistele pentru a vedea dacă a fost făcută sau nu vreo ilegalitate.

Top Citite
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
1
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
2
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
ilie bolojan
3
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
4
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
bolojan si grindeanu in parlament
5
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Digi Sport
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Jumătate dintre unitățile ANAF se desființează. Când ar trebui să înceapă reorganizarea și care sunt criteriile
barbat cu laptop
DNSC: Atenţie la mesajele primite din surse necunoscute cu identitatea Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar DNSC
anaf
Nou avertisment de la ANAF: Apeluri telefonice frauduloase ale unor persoane care se recomandă inspectori Antifraudă
Businessman holding wooden cube with Tax word.
Statul simplifică recuperarea datoriilor de la companiile în insolvență. Ce mai prevede ordonanța de urgență adoptată de Guvern
500151680_1025431209771835_8718037495320737883_n
Șeful ITM București a fost demis după ce a fost surprins la volanul unui autoturism de lux. Costel Grojdea se întoarce la Iași
Recomandările redacţiei
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European din Cipru. Ce...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: „Am luat act de demisiile miniștrilor PSD”. Cine preia...
U.S. Navy USS New Orleans Takes Part In Iranian Blockade
Război în Orientul Mijlociu, ziua 55. Trump a ordonat Marinei SUA să...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a...
Ultimele știri
Voturile AUR nu ajung. PSD ar trebui să mobilizeze și parlamentari de la S.O.S și POT ca să dea jos Guvernul
Putin justifică restricțiile internetului în Rusia: „Infractorii aud și văd totul”
Ucraina a ucis 12 ofițeri FSB într-un atac cu drone
Citește mai multe
