Șeful ITM care a venit la București cu o mașină de 300.000 de euro e verificat de ANAF: „Să vedem de unde l-a cumpărat”

Cazul șefulul din ITM filmat la volanul unui Lamborghini a ajuns în atenția ANAF. Șeful Fiscului, Adrian Nica, a declarat că inspectorii ANAF verifică acum situația financiară a lui Costel Grojdea, care a condus în București o mașină a cărei valoare de piață se ridică la 300.000 euro. Grojdea fusese adus în fruntea ITM București chiar de ministrul demisionar al muncii, Florin Manole. După scandal, însă, Manole l-a destituit și l-a trimis înapoi în fruntea ITM Iași.

„Acum mai avem un coleg în analiză, la fel că a venit la București cu Urus-ul (model de Lamborghini, n.r.) verde, să vedem de unde l-a cumpărat. Reacționăm la tot ce scrie presa. Cum reacționăm: facem analiză și structurile operative se duc acolo”, a spus șeful ANAF.

Inspectorii Fiscului au fost trimiși special la Iași pentru a verifica circumstanțele în care Grojdea, șeful ITM Iași, a venit detașat la București, la șefia Inspectoratului Teritorial de Muncă, la volanul unui bolid de lux de aproximativ 300.000 euro, care nu figura în declarația de avere.

El a fost filmat de jurnaliști în timp ce cobora din mașină. Ulterior, a fost contactat de jurnaliștii Digi24, pentru care a specificat că a venit, de fapt, cu acea mașină la București pentru a o duce la revizie și că bolidul aparține unui prieten apropiat.

Au apărut însă și informații în presă conform cărora Grojdea l-ar fi verificat în trecut pe adevăratul patron al bolidului de lux.

Acum, inspectorii ANAF verifică absolut toate pistele pentru a vedea dacă a fost făcută sau nu vreo ilegalitate.

