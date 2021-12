Șeful Jandarmeriei Bucureşti, despre protestul de la Parlament: „Adunarea a fost paşnică şi situaţia a fost sub control”

Protestatarii care au intrat, marţi, în curtea Senatului au fost permanent sub supravegherea jandarmilor şi nu au fost înregistrate alte incidente, a declarat şeful Jandarmeriei Bucureşti, Cătălin Stegăroiu, precizând că „adunarea a fost paşnică şi situaţia a fost sub control”. El a spus că o parte din manifestanți au intrat în curtea Senatului în mașinile parlamentarilor.

„Acest protest a fost organizat şi desfăşurat de o formaţiune politică din Parlamentul României împreună cu alte organizaţii civice, fără a fi asumat şi a fi declarat conform cadrului legal în vigoare, ceea ce este regretabil”, a declarat Cătălin Stegăroiu, comandantul Jandarmeriei București.

Jandarmii au decis să retragă dispozitivul pentru că manifestanţii ar fi putut fi răniţi „destul de grav” de jandarmi şi de poartă, a mai adăufat el.

„Colegii mei au apreciat că dacă vor menţine dispozitivul, manifestanţi, persoane care participă la protest puteau să fie rănite destul de grav de jandarmi şi de poartă. Din acest motiv, pentru detensionare, s-a retras un pic dispozitivul, fiind permanent sub control, am avut un grup de 200-300 de persoane care au intrat în curtea Senatului, au fost permanent sub supravegherea noastră, nu au fost alte incidente. Ulterior, au părăsit curtea Senatului la îndrumarea forţelor de ordine”, a arătat Cătălin Stegăroiu, potrivit Agerpres.

El a menţionat că în prezent se desfăşoară activităţi de identificare a protestatarilor şi de sancţionare a acestora.

„Cu tot ce s-a întâmplat în jurul Palatului Parlamentului şi în curtea Senatului, împreună cu colegii de la Poliţia Capitalei, la acest moment, desfăşurăm activităţi de identificare a persoanelor, respectiv de sancţionare a acestora conform cadrului legal în vigoare. (...) Parte dintre acestea au fost identificate. Acum, la această oră, se fac identificări, se strâng probe cu privire la acţiunea acestora şi vă garantez că vor fi sancţionaţi, aşa cum am procedat de fiecare dată”, a afirmat şeful Jandarmeriei Bucureşti.

Gaze lacrimogene din greșeală

Cătălin Stegăroiu a explicat că folosirea gazelor lacrimogene s-a datorat unei greşeli şi a spus că nu are informaţii despre persoane care să fi fost afectate de folosirea sprayurilor lacrimogene.

„Dintr-o greşeală, la un dispozitiv s-a apăsat. Din cauza presiunii care a fost pe cordon, s-a apăsat din greşeală pe un spray. Dar o singură situaţie izolată. (...) Nu am această informaţie despre multe persoane care au fost afectate de acest spray, dar vă garantez, aşa cum facem după fiecare misiune, facem analizele noastre interne, dacă sunt situaţii în care colegii noştri greşesc, cu siguranţă se vor lua măsurile legale”, a mai spus şeful Jandarmeriei Bucureşti.

Potrivit acestuia, la faţa locului au fost „sute de jandarmi” iar situaţia „a fost permanent sub control”.

„Nu am fost depăşiţi absolut deloc. Situaţia a fost permanent sub control. Nu confundaţi un moment, momentul acela de intrare în curtea Senatului. (...) N-am spus că aplaud activitatea jandarmilor, dar la acest moment vă spun că am reuşit să gestionăm situaţia cu calm. Ca dovadă, nu avem răniţi sau situaţii mai grave, nici în rândul forţelor de ordine şi nici în rândul manifestanţilor, mai ales”, a subliniat Stegăroiu.

Băgați în curte cu mașinile parlamentarilor

Legat de persoanele care au protestat în curtea Camerei Deputaţilor, şeful Jandarmeriei Bucureşti a afirmat că aceştia au fost introduşi în acea zonă cu maşinile unor parlamentari.

„Legat de acel grup de maxim 50 de persoane care au ales să se manifeste în interiorul curţii Camerei Deputaţilor, vă pot spune că aceştia fac parte din categoria angajaţilor acestui grup parlamentar, adică ale birourilor parlamentare ale acestei formaţiuni politice, iar o parte dintre aceştia au fost introduşi în maşinile acestor parlamentari, având dreptul să introducă invitaţi în curtea Camerei Deputaţilor”, a mai declarat Cătălin Stegăroiu.

Aproximativ 1.500 de susţinători şi parlamentari AUR s-au strâns, în cursul dimineţii, în zona Palatul Parlamentului, pentru a protesta faţă de introducerea certificatului verde COVID şi a restricţiilor impuse în contextul pandemiei.

