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Șeful Jandarmeriei Bucureşti, trecut în rezervă de Nicușor Dan

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Marius Cezar Toma.
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Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care l-a trecut în rezervă pe generalul de brigadă - cu o stea Constantin Marius-Cezar Toma, din Ministerul Afacerilor Interne, relatează Agerpres.

Decizia se va aplica de la data de 25 octombrie, potrivit decretului semnat de Nicuşor Dan.

Pe 31 octombrie 2025, Marius Cezar Toma a fost împuternicit să ocupe funcţia de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

Anterior, el a deţinut funcţia de inspector-şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş.

Pe 23 ianuarie 2026, şeful statului i-a acordat gradul de general de brigadă - cu o stea.

Editor : Liviu Cojan

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