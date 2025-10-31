Live TV

Șeful Jandarmilor din București, schimbat din funcție la o zi după amenda de la Colectiv. Cine este noul director general pe Capitală

Col Toma Marius Cezar
Colonelul Toma Marius Cezar Foto Jandarmeria Argeș

Ministerul Afacerilor Interne l-a numit începînd cu data de 1 noiembrie pe colonelul Toma Marius Cezar în funcția de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

Ofițerul a condus până acum Jandarmeria Argeș

„Vă informăm faptul că, începând cu data de 01 noiembrie, colonelul Toma Marius Cezar este împuternicit în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti. Precizăm faptul că această funcţie era temporar vacantă de la finalul lunii august, ca urmare a faptului că domnul general-maior Cătălin Stegăroiu a fost împuternicit în funcţia de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române”, a transmis, vineril, Jandarmeria Română.

Instituţia citată a precizat că „decizia de împuternicire a acestuia a fost luată în urma unui proces de analiză început anterior, proces care a vizat evaluarea mai multor aspecte manageriale, pentru a asigura continuitatea actului de comandă la nivelul Jandarmeriei Capitalei”.

Comunicatul nu precizează ce se va întâmpla cu colonelul Cristea Ionuț Cătălin, fostul director general al Jandarmeriei Bucureștene

 

