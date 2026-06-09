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Exclusiv Șeful Poliției Locale Constanța justifică intervenția brutală asupra șoferului TIR-ului care a scăpat de sub control la Constanța

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accident tir-constanta-politie locala colaj

Şoferul de TIR care a lovit 10 mașini, inclusiv un autobuz cu pasageri, în Constanța a fost lovit de un agent de la Poliția Locală, care a folosit și spray lacrimogen, după ce camionul s-a oprit într-un copac. Ionuț Dumitru, șeful Poliției Locale din Constanța, a spus la Digi24 că șoferul nu a cooperat cu polițiștii și a avut reacții violente, iar din acest motiv a fost folosită forța împotriva lui.

„Ce pot să vă spun este că în data de 8 iunie 2026, în jurul orelor 18.30, polițiștii locali aflați în desfășurarea atribuțiilor de serviciu se aflau în așteptare cu autospeciala de serviciu, la culoarea roșie a semaforului de la intersecția Bulevardului Aurel Vlaicu cu Bulevardul Tomis, moment în care au observat că în partea dreaptă a acestora, un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semi remorcă a pătruns pe spațiul verde adiacent părții carosabile, unde a rupt un stâlp de iluminat și apoi s-a oprit într-un copac aflat pe marginea drumului.

Aceștia au coborât din autospeciala de serviciu să verifice starea conducătorului auto, moment în care au fost abordați de către un cetățean care, din spusele acestuia, ansamblul respectiv intrase în coliziune cu mai multe autovehicule, la aproximativ 1 km distanță de locul în care acesta a rămas blocat, refuzând să oprească la insistențele persoanelor din jur, fapt pentru care acest cetățean a considerat că este necesar să plece în urmărirea ansamblului de vehicule până când acesta a rămas blocat în locul respectiv. Având în vedere toate aceste aspecte, polițiștii locali au inițiat dialogul cu conducătorul auto, solicitându-i acesteia în mod repetat să descuie portiera, deoarece, la încercarea de a o deschide, aceasta era încuiată”, a spus Dumitru.

„I-au solicitat să oprească motorul, deoarece acesta a încercat să bage în viteză, să-și continue deplasarea, și să coboare pentru a oferi lămuriri cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Având în vedere că conducătorul auto nu a dat curs numeroaselor solicitări pe care polițiștii locali le-au adresat acestuia, încerca în continuare să își continue deplasarea, și ținând cont de faptul că cetățeanul respectiv ne-a precizat faptul că nu au oprit mai devreme după ce a intrat în coliziune cu alte autovehicule, polițiștii locali au considerat că este necesar să folosească mijloacele din dotare, respectiv tonfă și spray iritant lacrimogen și, nu în ultimul rând, forța. După aproximativ 2 minute, la fața locului au venit și alte echipaje de poliție care împreună cu polițiștii locali care se aflau deja acolo au reușit să pătrundă în cabină”, a adăugat el.

El a spus că șoferul nu a fost cooperant, de aceea geamurile camionului au fost sparte de poliști.

„S-a reușit ulterior deschiderea portierei și au reușit să pătrundă un număr de patru polițiști, doi de la Poliția Locală și, dacă nu mă înșel, doi de la Poliția Municipiului Constanța și împreună au reușit imobilizarea conducătorului auto. Șoferul a fost recalcitrant pe toată par perioada intervenției. A aruncat inclusiv cu obiecte din cabină, respectiv truse de scule și mai multe obiecte pe care acesta le avea la îndemână, fapt pentru care polițiștii locali aflați la fața locului au considerat că se impune folosirea mijloacelor din dotare și respectiv folosirea forței”, a continuat Dumitru.

Întrebat dacă șoferului îi era rău în acele momente, așa cum a scris presa locală, Dumitru a spus: „Din primele informații pe care le avem, polițiștii locali au putut să discute cu conducătorul auto, dar acesta nu a dorit să se conformeze niciuneia dintre solicitările pe care aceștia le-au adresat. A încuiat portierele, încerca să plece de pe loc cu ansamblul de vehicule, nu a dorit să deschidă geamul sau portiera și nici să coboare de de la volan”.

Întrebat dacă intervenția polițiștilor a fost justificată, el a spus: „Nu mă pot pronunța cu privire la modul în care a fost realizată această intervenție. Vom desfășura o cercetare administrativă unde vom sta de vorbă cu toți polițiștii locali care au fost implicați la fața locului, iar dacă la finalizarea acestor cercetări se vor impune dispunerea re-unor măsuri administrative, vom vom lua aceste măsuri. Dacă nu, nu”.

Declarațiile sale vin după ce șoferul de TIR care a provocat accidentul rutier din Constanța, de luni seară, când a lovit 10 mașini, inclusiv un autobuz cu pasageri, a fost bătut de un agent de la Poliția Locală, care a intervenit pentru a-l da jos de la volan, după ce camionul s-a oprit într-un copac.

În imaginile publicate de presa locală se vede cum un agent cățărat pe ușa din stânga cabinei folosește un spray lacrimogen și îl lovește pe șofer cu piciorul, la îndemnul celor din jur. Focus Press, un site de știri locale, scrie că șoferul ar fi fost la un pas de comă hipoglicemică și i s-ar fi făcut rău la volan, medicii care l-au consultat ulterior depistându-i o glicemie extrem de mică.

Editor : M.B.

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