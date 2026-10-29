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Video Șeful ROMARM: „Am fost avertizați de SRI la începutul anului 2026 asupra riscurilor unor acțiuni de sabotaj”

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Hală afectată de incendiu la Brașov. Foto: Captură Digi24
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Directorul general al ROMARM, Răzvan Pîrcălăbescu, a reacționat oficial în urma dezvăluirilor Serviciului Român de Informații privind rețeaua de spionaj și diversiunea coordonată de Federația Rusă la Brașov.

Șeful companiei naționale de armament a recunoscut că și el a fost avertizat de SRI încă de la începutul acestui an că fabricile de armament din România pot deveni o țintă. Și directorul platformei din Brașov, a spus în direct la Digi24, că a fost anunțat de autoritățile române că fabrica este vizată de sabotajul Moscovei, totul pentru a lua măsuri suplimentare de protecție.

„Am fost avertizați la începutul anului 2026 asupra riscurilor unor acțiuni de sabotaj din partea Federației Ruse și a necesității de a întări măsurile de securitate și de a spori vigilența în filialele noastre”, afirmă Răzvan Pîrcălăbescu, director Romarm.

Întrebat de cine a fost avertizat, acesta a indicat Serviciul Român de Informații.

„A fost o avertizare formulată în contextul... cred că au fost în perioada respectivă intensificări ale colaborărilor dintre companiile românești și ucrainene realizate atunci pe partea de producție de armament și de drone.

Am luat măsuri suplimentare și acum considerăm că suntem pregătiți pentru astfel de acțiuni. Noi ne întărim pe zi ce trece și odată cu restructurarea ROMARM o să trecem de la un Serviciu de Securitate la un Departament, va fi și un Centru de comandă, ne luăm măsuri și mai mari”, a precizat Răzvan Pîrcălăbescu.

La rândul său, Mircea Tanțău, directorul deneral al CARFIL, a spus că „începând cu primăvara lui 2026, am primit informații că suntem în vizorul unor tentative, știu eu, acțiuni de sabotaj în zona industriei de armament a României”.

Editor : Liviu Cojan

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