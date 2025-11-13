Live TV

Șeful Statului Major, despre drona căzută în zona Grindu: Nu a fost combătută pentru că nu a intrat în raza sistemului de apărare

echipe de cercetare la locul unde s-a probabusit drona in zona grindu
Echipe de cercetare în zona Grindu, locul unde s-a prăbușit o dronă. Foto: Captură video Digi24

Şeful Statului Major al Apărării Naţionale, general Gheorghiţă Vlad, a declarat, joi, în Poligonul Cincu, că drona căzută în urmă cu două nopţi în zona localităţii Grindu, judeţul Tulcea, nu a fost combătută, întrucât în poziţia de tragere respectivă a sistemului de apărare nu a fost nicio ameninţare.

„Este un dispozitiv de luptă organizat în acea zonă. În poziţia de tragere respectivă, pe direcţia respectivă nu a fost nicio ameninţare. Am spus şi o repet, ca de fiecare dată, avem o suprafaţă foarte mare de acoperit din punct de vedere al apărării antiaeriene. Drept urmare, ne concentrăm pentru protecţia zonelor populate. Acesta este şi motivul pentru care drona respectivă nu a intrat în raza de acţiune a sistemului de combatere şi, drept urmare, nu a putut fi combătută. Nu s-a pus problema nici o secundă pentru a fi combătută pentru că nu a intrat în raza de acţiune a acelui sistem”, a declarat presei şeful Statului Major al Apărării Naţionale, general Gheorghiţă Vlad, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, legislaţia actuală permite descentralizarea deciziei de combatere a unei eventuale ţinte aeriene, până la nivel de comandant de piesă.

„Deci dacă era cazul, acea ţintă era combătută. A căzut la o distanţă suficient de mare, astfel încât să nu poată fi combătută de sistemul antiaerian respectiv”, a mai menţionat generalul Gheorghiţă Vlad.

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis marţi dimineaţa locuitorilor din zona de nord a judeţului Tulcea prin care erau informaţi despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe fondul războiului din Ucraina, un apel la 112 anunţând că în apropiere de Grindu ar fi căzut un astfel de obiect.

Reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale (MApN), ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean şi ai Serviciului Român de Informaţii au verificat, marţi dimineaţă, locul unde a căzut una dintre dronele folosite de Rusia în războiul declanşat în Ucraina.

MApN a informat marţi, într-un comunicat de presă, că în noaptea precedentă radarele României au semnalat prezenţa unor grupuri de drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană.

„Condiţiile meteo din zona de sud-est a ţării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliţie Aeriană. La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 kilometri sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la faţa locului şi au raportat prezenţa unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată”, s-a precizat în comunicatul de presă al MApN.

