„Bă, șefule, sunt lucruri pe care le poți face și lucruri pe care nu le poți face”. Stenograme din dosarul primarului Robert Negoiță

Data publicării:
INSTANT_ROBERT_NEGOITA_07_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Foto: INQUAM Photos/ Malina Norocea
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial că Robert Negoiță a fost plasat sub control judiciar și este acuzat de abuz în serviciu, în dosarul în care edilul este acuzat că a construit ilegal un drum pe proprietatea privată a unei firme care duce către fratele lui, Ionuț Negoiță, dar și că a construit ilegal străzi fără să țină cont de pericolul de explozie. Digi24.ro a obținut detalii din dosarul care îl vizează pe primarul Sectorului 3 și interceptări din care reiese că apropiații acestuia l-ar fi avertizat pe Negoiță, dar fără succes. 

DNA a confirmat oficial că Robert Negoiță a fost plasat sub control judiciar și este acuzat de abuz în serviciu.

„Inculpatul Negoiță Robert Sorin va depune în termen de 10 zile o cauțiune de 800.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție”, a mai transmis DNA.

În același dosar, procurorii DNA i-au plasat sub urmărire penală pe mai mulți angajați ai Primăriei Sectorului 3:

  • Tania-Gabriela Ușurelu, directorul Direcției Întreținere și Reparații Drumuri;
  • Gheorghe Pătraru, director adjunct al Direcției Întreținere și Reparații Drumuri;
  • Dana-Florinela Chelza, șefa Serviciului Ridicări Topografice și Avize din cadrul Direcției;
  • Adrian-Nicolae Petre, funcționar în cadrul Direcției Întreținere și Reparații Drumuri;

Totodată, sub urmărire penală a fost plasat și Albert Fabian Manolache, administratorul Future Business Ideas SRL, nepotul lui Robert Negoiță. Firma deținea terenul pe care Negoiță ar fi construit ilegal un drum, după cum arată procurorii DNA.

Pe scurt, dosarul este alcătuit din două părți: construcția drumului pe terenul din Laminor și reparația a 11 străzi fără avizul Transgaz. 

„Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care le poți face și anumite lucruri pe care nu le poți face”

Procurorii au interceptat discuții dintre angajații Primăriei Sectorului 3, au precizat surse judiciare pentru Digi24.ro.

Dintr-una din interceptările obținute de Digi24.ro, reiese că o persoană apropiată lui Negoiță, cu funcții de conducere în cadrul Primăriei, l-ar fi avertizat pe acesta în mai multe rânduri.

„Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care le poți face și anumite lucruri pe care nu le poți face.” Asta ca să asfaltezi pe domeniul privat să intri pe domeniul privat.. (...) Bă, dar când intri la om în curte și îi pui lui ăla pavele și borduri sau pui drum peste țeava Transgazului, s-ar putea o perioadă să nu zică nimeni nimic, dar uite că acum își aduc aminte și oamenii au dreptate”, ar fi zis acesta, în timp ce vorbea la telefon cu o altă angajată a Primăriei.

Mai mult, există indicii că Negoiță ar fi cunoscut problemele legate de construcția drumurilor fără avizul Transgaz.

„Riști ca la un un moment dat țeava aia mare să-ți crape. Bă, se duce naibii, îți bubuie și alea-s țevi de înaltă presiune, îți bubuie între cartiere, adică... sunt lucruri care... știi cum e... steagul roșu, bă nu trece de ăsta. Că treci pe un drum privat, pe un câmp, că mai faci o d-aia, că mai pui un copac, că mai pui o pavea pe un teren viran... Bă, dar repet, o dată nu intri pe terenul privat unde scrie ăla, bă, e privat”, este un alt fragment din interceptări.

Același angajat spunea, despre Robert Negoiță, că „nu a învățat nimic, îi dă înainte”.

„România nu e o țară în care să zici că e ceva clar, dar una e să-i spui: „Uite, bă, blocul făcut, uite spațiul verde, uite copacul, uite aia și uite hârtiile în spate: uite contractul, uite aia, uite aia”. Și alta e să te duci cu mâna în gură și să zici: „A dat ordin primarul.” Păi, bine, mă, OK și dacă îți dă ordin primarul să te arunci în cap, te aruncai în cap? Ce dracu! Da!”, ar mai fi spus apropiatul lui Negoiță.

Prejudiciu de 900.000 de lei pentru drumul construit pe terenul privat

DNA s-a autosesizat în acest caz, în august 2025, la două zile după ce Recorder a arătat că primarul Robert Negoiță a construit o șosea pe un teren privat din zona Laminor, deținut de o firmă care ajunge la fratele acestuia, Ionuț Negoiță.

  • În acest caz, procurorii DNA l-au pus sub urmărire penală doar pe administratorul companiei Future Business Ideas, după cum am arătat mai sus.

Surse Digi24.ro arată că ar fi existat o înțelegere între edil și reprezentanții companiei, deși oficial aceștia din urmă spun că nu și-au dat acordul pentru construcția drumului.

  • Construcția drumului, potrivit datelor obținute de Digi24.ro din anchetă, avea ca scop facilitarea accesului către zona rezidențială și ar fi crescut prețul de vânzare al apartamentelor construite de Future Business Ideas (n.r. Companie care duce către Ionuț Negoiță, fratele primarului). 

Surse apropiate anchetei subliniază, practic, că angajații Sectorului 3 nu iau nicio decizie importantă fără să îl consulte pe primarul Robert Negoiță. Acesta și-ar impune ideile chiar dacă angajații nu sunt de acord cu ele sau dacă încalcă Legea, mai subliniază sursele citate de Digi24.ro.

Acest lucru s-a întâmplat și în cazul de la care a pornit dosarul DNA. Pe parcursul anului 2025, Robert Negoiță le-ar fi cerut angajaților Primăriei Sectorului 3 să construiască un drum pe terenul privat din zona Laminor, folosind, practic, materiale de construcție, resurse umane și utilaje ale primăriei.

DNA subliniază că drumul a fost construit fără să fie respectate normele legale și fără să fie emisă vreo autorizație de construire.

Surse Digi24.ro subliniază că Negoiță ar fi fost văzut chiar pe șantierul unde se construia drumul și ar fi dat indicații cu privire la execuția lucrării angajaților Primăriei Sectorului 3.

„Prin aceste demersuri, inculpatul (n.r. Robert Negoiță) ar fi produs un prejudiciu unității administrativ-teritoriale Sector 3 în valoare de peste 902.000 de lei, reprezentând costurile materialelor, ale resurselor umane și ale utilajelor realizate pentru realizarea lucrării”, potrivit unui comunicat oficial transmis de DNA.

Străzi reparate fără avizul Transgaz. Pericol de explozie

Procurorii îl mai acuză oficial pe Robert Negoiță că, între 2017 și 2025, ar fi reparat 11 străzi fără să aibă „documentațiile legale necesare pentru derularea investițiilor publice” și fără „avize obligatorii, inclusiv a celor emise de operatorul Transgaz”.

  • Este vorba de străzile: Drumul Gura Făgetului, Drumul Gura Siriului, Drumul Gura Caliței, Drumul Gura Putnei, Drumul Gura Sărații, Drumul Călmățui, Drumul Gura Arieșului, Drumul Gura Racului, Drumul Gura Vlădăsei, Drumul Gura Solcii, Strada Brățări.

Surse Digi24.ro subliniază, practic, că Robert Negoiță ar fi ignorat în mai multe rânduri cererile Transgaz de a lua măsuri pentru a proteja magistralele de gaz.

Astfel, s-a ajuns în situația în care există riscul ca magistralele de gaz să explodeze.

„Situația actuală se încadrează în categoria situațiilor de urgență cu potențial de afectare a vieții, sănătății și securității populației, impunând adoptarea unor măsuri preventive de limitare a traficului, gestionare a accesului și instituire a unui regim de circulație controlat, până la finalizarea procedurilor de intrare în legalitate, expertizare tehnică și punere în siguranță a zonei”, potrivit unui extras dintr-o decizie a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, care a analizat anterior dosarului această situație.

CITEȘTE ȘI: Robert Negoiță anunță că va contesta decizia procurorilor DNA: Nu mai pot să preiau mesaje, sesizări. Vom regla lucrurile în instanță

