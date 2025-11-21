Live TV

Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore

Data actualizării: Data publicării:
Valentina Aldea
Foto: FB Valentina Aldea
Din articol
Valentina Aldea: „Am fost lovită fără motiv”

Senatoarea POT Valentina Aldea a fost agresată cu o bară metalică de o altă femeie într-un complex rezidențial din sectorul 6 din Capitală.

Conform informațiilor, Valentina Aldea ar fi fost atacată de o femeie de 43 de ani, cu un obiect metalic de tip bară. Atacul s-ar fi produs și asupra mașinei senatoarei. Între cele două a urmat o altercație care s-a terminat o dată cu venirea poliției Femeia agresoare a fost reținută pentru 24 de ore, informează Agerpres.

„La data de 20 noiembrie, în jurul orei 19:30, Secţia 22 Poliţie a fost sesizată, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 38 de ani, cu privire la faptul că o altă femeie ar fi agresat-o fizic şi i-ar fi provocat distrugeri la autoturismul personal. Poliţiştii s-au deplasat la adresa indicată, în Sectorul 6, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind totodată identificate şi depistate persoanele implicate în incident. Acestea au fost conduse la sediul subunităţii, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun”, informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

În urma verificărilor a rezultat faptul că, în timp ce se afla la adresa menţionată, femeia de 38 de ani ar fi fost agresată fizic, fiind lovită cu un obiect contondent peste mâini de către o femeie în vârstă de 43 de ani, între cele două având loc ulterior agresiuni fizice reciproce.

Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul secţiei, acestea formulând plângeri penale reciproce.

„Totodată, a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, iar faţă de femeia de 43 de ani a fost emis un ordin de protecţie provizoriu”, arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 22 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi distrugere.

Valentina Aldea: „Am fost lovită fără motiv”

„Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată”, a declarat pentru Mediafax Valentina Aldea. „Sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt om ca toți oamenii. Din păcate, deși am fost lovită fără motiv, doar pentru că o persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește, acesta nu e un motiv să se scrie neadevăruri despre mine. Vreau să menționez cât se poate de clar că nu am nici o legătură cu această femeie și nu i-am lezat familia niciodată cu nimic”, a declarat senatoarea.

Declarația Valentinei Aldea intervine după ce unele publicații au afirmat că senatoarea s-ar fi aflat în vizită la soțul femeii agresoare și că acțiunea ar fi fost un act de gelozie.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fata in ninsoare
1
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
2
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
3
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
angajata in birou
4
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut de cercetare care nu...
Oleg Ozerov
5
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe...
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Digi Sport
Decizia Federaţiei Române de Gimnastică a fost anunțată: "Şocul e imens! S-a hotărât în unanimitate"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
O fată de 16 ani ar fi fost agresată sexual şi bătută de antrenorul său de lupte libere, în București. Poliţia face percheziţii
College of Commissioners discusses Clean Industrial Deal, Brussels, Bxl, Belgium - 26 Feb 2025
Comisia Europeană avertizează asupra inegalității salariale în UE: femeile muncesc „fără plată” până la finalul anului
femeie la bar
Orașul din România care a introdus în mai multe baruri „Angel shot”, codul care poate folosit de femeile aflate în pericol
livrator-agresiune-bucuresti
Încă un livrator străin a fost agresat în București. Un tânăr a încercat să-i fure scuterul, dar a fost imobilizat
cop 30
Bătaie generală la summitul privind schimbările climatice. Participanții la COP30 au fost evacuați de urgență
Recomandările redacţiei
Ludovic Orban.
Ludovic Orban, replică pentru Nicușor Dan: „Viața mea nu este o...
ilie bolojan face declaratii
Ora 16:00. Premierul Ilie Bolojan explică ce se întâmplă cu pensiile...
European Union leaders' summit in Brussels
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza...
nicusor dan
Ce se va discuta în CSAT. Nicușor Dan: „Suntem într-un context în...
Ultimele știri
Economia UE este „proiectată pentru o lume care dispare treptat”. Christine Lagarde trage un semnal de alarmă
Lipsă de educație la Ministerul Educației: trei greșeli într-o propoziție dintr-un document oficial. Reacția ministrului Daniel David
Influencerul Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „De ziua mea, am hotărât să fac un cadou bucureștenilor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este Fatima Bosch, Miss Universe 2025. A fost certată în public de directorul concursului: "M-a făcut...
Cancan
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă...
Fanatik.ro
Anunțul momentului despre transferul lui Florinel Coman la FCSB! Charalambous a dat verdictul
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Comunicatul clinicii, după ce Gigi Becali s-a operat și a plecat acasă imediat cum i-a trecut anestezia...
Adevărul
Românii dezvoltă o rachetă de croazieră autonomă care integrează AI în sistemele de control și funcționare
Playtech
BIPA vine în România, va concura cu DM. Oraşele în care se deschid primele magazine
Digi FM
Adevărul despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin. Liderul rus a dezvăluit detalii despre controlul...
Digi Sport
Comunicatul clinicii unde a fost operat Gigi Becali. În ce stare se află patronul FCSB-ului
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
O nouă țeapă pe OLX: cum a rămas un bucureștean și fără bani pe Revolut, și fără adidași
Newsweek
Pensie crescută cu sute de lei în instanță. Ce venituri nepermanente au fost acceptate și care nu?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fiica lui Bruce Willis, mărturisiri sfâșietoare despre lupta pe care tatăl ei o duce cu demența...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...