Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore

Senatoarea POT Valentina Aldea a fost agresată cu o bară metalică de o altă femeie într-un complex rezidențial din sectorul 6 din Capitală.

Conform informațiilor, Valentina Aldea ar fi fost atacată de o femeie de 43 de ani, cu un obiect metalic de tip bară. Atacul s-ar fi produs și asupra mașinei senatoarei. Între cele două a urmat o altercație care s-a terminat o dată cu venirea poliției Femeia agresoare a fost reținută pentru 24 de ore, informează Agerpres.

„La data de 20 noiembrie, în jurul orei 19:30, Secţia 22 Poliţie a fost sesizată, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 38 de ani, cu privire la faptul că o altă femeie ar fi agresat-o fizic şi i-ar fi provocat distrugeri la autoturismul personal. Poliţiştii s-au deplasat la adresa indicată, în Sectorul 6, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind totodată identificate şi depistate persoanele implicate în incident. Acestea au fost conduse la sediul subunităţii, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun”, informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

În urma verificărilor a rezultat faptul că, în timp ce se afla la adresa menţionată, femeia de 38 de ani ar fi fost agresată fizic, fiind lovită cu un obiect contondent peste mâini de către o femeie în vârstă de 43 de ani, între cele două având loc ulterior agresiuni fizice reciproce.



Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul secţiei, acestea formulând plângeri penale reciproce.



„Totodată, a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, iar faţă de femeia de 43 de ani a fost emis un ordin de protecţie provizoriu”, arată sursa citată.



Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 22 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi distrugere.

Valentina Aldea: „Am fost lovită fără motiv”

„Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar mașina mi-a fost vandalizată”, a declarat pentru Mediafax Valentina Aldea. „Sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt om ca toți oamenii. Din păcate, deși am fost lovită fără motiv, doar pentru că o persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește, acesta nu e un motiv să se scrie neadevăruri despre mine. Vreau să menționez cât se poate de clar că nu am nici o legătură cu această femeie și nu i-am lezat familia niciodată cu nimic”, a declarat senatoarea.

Declarația Valentinei Aldea intervine după ce unele publicații au afirmat că senatoarea s-ar fi aflat în vizită la soțul femeii agresoare și că acțiunea ar fi fost un act de gelozie.

Editor : Sebastian Eduard