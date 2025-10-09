Sălile de jocuri de noroc ar putea dispărea de la parterul blocurilor. Senatorii au votat o propunere de lege care interzice funcționarea lor acolo. Inițiatorii spun că măsura e necesară pentru a proteja persoanele vulnerabile, iar proiectul urmează să fie dezbătut și în Camera Deputaților care de votul final, informează Digi24.

„Eu am început să joc jocul de noroc, să joc la aparate la vârsta de 16 ani, pe când eram încă minor și abia în 2022, la 34 de ani, am reușit să ies din labirintul acesta”, mărturisește George, reprezentant al Asociației Jucătorii Anonimi. „În ultimii ani pot spune că cei care s-au înscris în grupurile de Jucători Anonimi au crescut considerabil. Dacă mai înainte erau câțiva membri, în ultimul timp se pare că au început să intre tot tot mai mulți. În România sunt foarte multe săli de jocuri, atât în orașele mari cât și în orașele mici. La fiecare colț de stradă. Nu doar că pot distruge vieți, ci chiar distrug vieți”.

„Tinerii sunt încurajați prin faptul că aceste săși sunt amplasate din 20 în 20m. Peste 100.000 de români în acest moment sunt sub tratament și sunt sub consiliere. În România, 24% din dintre tinerii din România sunt în pericol de a intra ântr-o stare de dependență în urma faptului că au jucat măcar o singură dată”, explică inițiatorul proiectului, deputatul PNL Gigel Știrbu.

Legislație internațională

România se inspiră din practica altor state occidentale. În Statele Unite, sălile de aparate se găsesc mai ales în Las Vegas, iar accesul este permis doar persoanelor de peste 21 de ani. În Germania, jocurile electronice sunt permise doar în sălile speciale licențiate, cu maximum 12 aparate și pauze obligatorii după fiecare oră de joc. În Norvegia și Suedia, doar statul poate opera aparate, iar fiecare jucător are un cont verificat și limite de depunere”.

