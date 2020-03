Senatorul Vergil Chițac, confirmat cu coronavirus, s-a întâlnit cu sute de femei musulmane de 8 martie

Senatorul PNL Vergil Chițac a fost confirmat cu coronavirus, fiind primul parlamentar depistat. Potrivit informațiilor apărute ulterior, el s-a întâlnit pe 8 martie cu sute de femei musulmane. El ar fi fost a doua zi, luni, la Parlament.

Senatorul se numără printre cele 70 de persoane depistate deja cu coronavirus, iar în urma testului pozitiv, Ludovic Orban a anunțat că Guvernul și Partidul Național Liberal se vor autoizola.

Corespondentul Digi24 Constanța relatează că senatorul s-a întâlnit pe data de 8 martie, de Ziua Femeii, cu circa 400 de femei musulmane din tot județul.

Acesta a fost la o reuniune NATO la Bruxelles în perioada 17-19 februarie.

Mai grav, el a postat pe pagina sa de Facebook, joi, un mesaj în care recunoaște că s-a simțit răcit după ce s-a întors de la o reuniune internațională a NATO:

„Constat că s-a creat o adevărată isterie în plan social vizavi de o așa zisă infectare a mea cu Coronavirus. Informația vine exact pe fondul votului din Parlament de astăzi, pentru învestirea Guvernului Cîțu. Este adevărat că ieri am anunțat că nu pot participa la vot pentru că sufăr de o răceală și voi rămâne acasă. Totuși, nu știu în ce context colegii din Parlament au tras de la sine concluzia că sunt suspect de Coronavirus și au făcut public acest lucru. Menționez că sunt sub medicație de două zile și nu am simptome de Coronavirus. Totuși, pentru a înlătura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test și vă voi ține la curent.”