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Senatul României cere repatrierea surorilor Sara și Tiana Samson din Suedia și reanalizarea cazului lor de către autoritățile suedeze

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Senatul României. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Senatul invocă dorința fetelor de a reveni în familie Cereri pentru evaluări făcute și de experți români Senatul cere și crearea unei structuri speciale în România

Senatul a adoptat luni, cu 94 de voturi „pentru”, o declarație prin care solicită autorităților suedeze să reanalizeze deciziile de interzicere a contactului direct dintre minorele Sara și Tiana Samson și părinții lor biologici și cere repatrierea celor două fete în România, în scopul reunificării familiei.

Documentul invocă prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului și ale altor documente juridice internaționale și exprimă „preocuparea profundă” a Senatului față de cazul familiei Samson.

„Senatul României (...) exprimă preocuparea profundă privind cazul familiei de cetăţeni români Samson din Regatul Suediei şi solicită ferm ca autorităţile suedeze de protecţie a drepturilor copilului să reanalizeze, în regim de urgenţă, deciziile luate de interzicere a contactelor directe dintre cele două minore şi părinţii biologici ai acestora şi de a proceda la revizuirea acestora în spiritul respectului faţă de cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene, faţă de tradiţiile, cultura, religia lor”, se arată în declarația adoptată de Senat.

Senatul invocă dorința fetelor de a reveni în familie

Potrivit documentului, autoritățile suedeze de protecție a copilului sunt invitate să adopte o abordare „integrată, coordonată și multidisciplinară” pentru protejarea celor două minore, care și-ar fi exprimat în mod repetat dorința de a reveni în familia lor din România.

„Senatul recomandă autorităţilor suedeze de protecţie a copilului să reevalueze situaţia celor două minore ţinând cont de voinţa expres exprimată de acestea, în mod public, confirmată de acţiunile disperate ale minorelor care, în 2025 şi 2026, au fugit de sub supravegherea autorităţilor suedeze încercând să ajungă la părinţii lor”, se arată în document.

Senatul critică și lipsa unei comunicări eficiente între autoritățile suedeze și cele române.

„Regretă lipsa unei comunicări şi coordonări eficiente din partea autorităţilor suedeze în relaţia cu autorităţile române care să asigure răspunsuri multidisciplinare eficace între ministere sau între diferitele niveluri de competenţă, în interesul superior al minorelor Sara şi Tiana Samson şi constată lipsa unor răspunsuri oficiale din partea serviciilor sociale din Suedia la solicitările transmise, în mod repetat, de autorităţile române competente în ultimul an”, potrivit declarației.

Cereri pentru evaluări făcute și de experți români

Având în vedere diferențele dintre sistemele de protecție a copilului din România și Suedia, Senatul solicită ca și experți români să poată evalua situația celor două minore.

Documentul arată că trebuie acordată prioritate interesului superior al copilului și că drepturile acestora „nu sunt negociabile”.

În acest context, Senatul cere autorităților suedeze să permită realizarea unor evaluări privind starea fizică și psihică a fetelor, precum și privind dorințele exprimate de acestea.

Declarația adoptată de Senat solicită autorităților suedeze să deschidă o anchetă penală și administrativă independentă cu privire la presupuse abuzuri reclamate împotriva agenților serviciilor sociale care gestionează cazul.

Totodată, Senatul invită Președinția României să se implice direct în demersurile pentru reunificarea familiei Samson.

„Senatul invită Preşedinţia României să se implice direct în demersurile de reunificare a familiei Samson, având în vedere situaţia individuală dramatică a acestor cetăţeni români, dar şi problematica mult mai extinsă a abuzurilor semnalate împotriva a sute de familii de români care trăiesc în străinătate”, se arată în document.

Potrivit declarației, autoritățile suedeze trebuie să îi permită „imediat” Sarei Samson să dețină o carte de identitate românească.

Senatul cere și crearea unei structuri speciale în România

Senatul mai solicită instituțiilor guvernamentale competente să elaboreze un calendar și un proiect de hotărâre de Guvern pentru înființarea unei structuri dedicate gestionării cazurilor similare.

În document se arată că, potrivit unor date internaționale, între 180.000 și 250.000 de copii ar fi fost afectați în ultimii ani de separarea de părinți, fenomen descris drept „alienare parentală”, cu efecte grave pe termen lung asupra sănătății mintale și comportamentului acestora.

„Senatul reafirmă dreptul legitim al României, în conformitate cu normele de Drept Internaţional şi cele de natură Constituţională, de a obţine repatrierea propriilor cetăţeni, respectiv minorele Sara şi Tiana Samson, şi solicită Regatului Suediei să asigure respectarea imediată a acestui drept legitim şi a normelor internaţionale pertinente”, se mai arată în declarație.

În același timp, Senatul a subliniat că dorește continuarea relațiilor de colaborare și parteneriat dintre România și Suedia și susține importanța dialogului bilateral și parlamentar dintre cele două state.

Editor : A.D.

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