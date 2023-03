Service-urile auto fug de șoferii care vor să-și repare mașinile în baza unei asigurări Euroins. "E incertitudine, așa că mai bine vă reparați mașina pe banii dumneavoastră, altfel rămâneți cu ea lovită" e răspunsul universal.

Service 1

- Am căutat pe internet o listă cu service-uri care lucrează cu Euroins, v-am găsit și pe dumneavoastră.

- Da, nici noi nu ne mai băgăm.

- Nu?

- Nu, nu.

Service 2

Alt service, aceeași reacție la propunerea de a repara mașina în baza unei asigurări Euroins.

- Din păcate în momentul ăsta nu putem face nimic pentru că nu știm absolut nimic ce se va întâmpla cu Euroins, cel mai probabil va pica și el sau a picat deja ca City Insurance și în momentul ăsta noi nici nu știm ce hârtii să dăm clientului.

De o săptămână și ceva am refuzat dosarele pe Euroins pentru că nu e nimic clar, nu e nimic concret.

Service 3

Din același motiv, la un alt service am primit și sfaturi.

- Până se ia o decizie plătiți dumneavoastră.

- Asta nu prea îmi convine.

- Știu, vă cred, dar niciun service nu o să vrea să facă reparații altfel.

Astfel de scenarii sunt coșmarul tuturor șoferilor, inclusiv al celor care au polițe RCA emise de Euroins.

- Din nefericire si eu tot acolo sunt asigurat, deci ne temem, nu ne temem, aia e.

- Vă gândeați când ați făcut asigurarea că se va ajunge într-o situație ca asta?

- Chiar nu m-am gândit. Era cea mai ieftină asigurare de pe piață, mi-a convenit.

Aproximativ 50 de mii de români așteaptă acum banii de la Euroins. Asta pentru că au suportat cheltuielile pentru reparații din propriile buzunare, însă nu știu cum și când își vor putea recupera banii

Situația e și mai gravă pentru șoferii afectați de falimentul City Insurance.

- Eu am avut la ceilalți accident, unde nu am fost despăgubit nici în ziua de astăzi. Am făcut dosarul, l-am trimis mai departe, mi-au dat numărul de înregistrare, 280 de milioane vechi, 28.000 lei.

- La City Insurance?

- La City, da.

- Când ați avut?

- În octombrie 2021. În pasaj la Lujerului a intrat un domn în mine.

- Când sperați să recuperați banii de la City Insurance?

- Cred că niciodată.

Un sfert de milion e numărul cererilor de plată înregistrate la Fondul de Garantare a Asiguraților, în urma falimentului City Insurance.

