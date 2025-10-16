SRI anunță care sunt regulile pentru transportul lichidelor în bagajul de mână pe aeroporturile din România

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat care sunt condițiile de transport pentru lichide, aerosoli și geluri (LAG) în bagajul de mână, conform regulilor actualizate, pentru fiecare aeroport în parte din România.

În categoria „Lichide” sunt incluse lichide, aerosoli și geluri (LAG), orice amestecuri de lichide/solide și altele cu o consistență similară.

Astfel, când vă pregătiți bagajul de mână, verificați care produse sunt considerate „lichide” consultând exemplele din listele de mai jos:

Lichide: apă, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, siropuri etc.

Aerosoli: deodorant spray, fixativ, spumă pentru păr etc.

Geluri: Gel de duș, gel de păr, cremă, loțiune, fond de ten, mascara etc.

Altele cu o consistență similară care sunt asimilate LAG: supă, miere, iaurt, smântână, humus, maioneză, muștar, ketchup, cremă de brânză, salată de vinete/icre, shake-uri proteice, gem, compot etc.

Condițiile de transport al LAG diferă pe aeroporturile din România, în funcție de echipamentele de securitate instalate.

De exemplu, pe aeroportul internațional Henri Coandă, din Otopeni:

Puteți transporta doar recipiente de maxim 100 ml.

Toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru, prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

Asigurați-vă că punga se poate închide după introducerea recipientelor.

Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

Recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau răspund unei necesități dietetice speciale;

constau în alimentația pentru bebeluși;

sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag).

STEB este punga pe care un pasager o primește de la comercianții din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Dacă lichidele pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală.

Pentru fiecare aeroport în parte, consultați, cu click pe denumirea aeroportului, lista prezentată de SRI, AICI.

