Sezonul vacanțelor și al țepelor din turism. Cum să ne ferim de înșelăciunile puse la cale de escroci

Sezonul vacanțelor, este și cel al înșelăciunilor cu oferte de cazări. Escrocii postează pe rețelele de socializare anunțuri prin care transmit că își cedează rezervările din vacanțe. Spun că nu mai pot ajunge și că oferă, contra cost, schimbarea numelui rezervării.

Această persoană a fost la un pas de a fi păcălită și i-a avertizat și pe celilalți oameni să aibă grijă de la cine achiziționează vacanțe. Turistul povestește că pe internet circulă anunțuri false cu persoane care își cedează rezervările după ce spun că nu mai pot ajunge la destinație. Ei sunt redirecționați spre presupuși agenți de turism care cer avansul sau o așa zisă taxă de 120 de euro pentru schimbarea numelui rezervării.

Adevărații consultanți în turism avertizează că ar trebui să intrăm la bănuială atunci când ni se cer, nejustificat, taxe peste taxe.

„Poți să suni la hotel să întrebi care este procedura în cazul în care cineva vrea să schimbe numele, și așa o să afli că cel mai probabil nu există acea taxă pentru schimbarea numelui. Le-aș sugera oamenilor să aplice un test simplu, un test al celor trei „C”. Companie, contract și canal de plată. Dacă vorbim cu un agent de turism real trebuie să știm clar compania pentru care lucrează, să îi cerem documente oficiale, să nu ne fie rușine să îi punem întrebări. Îi cerem ofertă, contract, factură”, spune Irina Ana, consultant în turism.

Experții în securitate cibernetică punctează aspecte clare la care trebuie să fim atenți când vedem oferte pe rețelele de socializare.

„Verificați cu atenție prețurile oferite în comparație cu alte agenții de turism. În același timp, trebuie să evităm contractarea serviciilor direct din conturile personale de social media prin conversații private cu potențiale gazde, furnizori de servicii pe platforme de mesagerie”, explică Mihai Rotariu, manager în comunicare.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a detectat și confirmat 16 mii de incidente de siguranță în mediul online, printre ele numărându-se și înșelăciuni pe internet.

Editor : Liviu Cojan