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Exclusiv Sfatul lui Titi Aur pentru șoferi după accidentul din Mediaș: ce trebuie să facă dacă un autobuz scăpat de sub control vine spre ei

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Reprezentanți ai poliției fac cercetări la fața locului unui accident petrecut între un tramvai si un autobuz, in Bucuresti, 31 iulie 2025. Foto: Inquam Photos / Cosmin Enache
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Din articol
Titi Aur explică manevra care îți poate salva viața

Expertul în conducere defensivă Titi Aur a explicat, în direct la Digi24, ce pot face șoferii atunci când observă în trafic un autobuz scăpat de sub control și cum pot reduce riscul de a fi implicați într-un accident. În cazul unei coliziuni iminente, spune specialistul, o manevră aparent riscantă, precum mersul înapoi, poate fi cea mai sigură variantă dacă permite evitarea impactului cu un vehicul de mari dimensiuni.

Accidentul provocat la Mediaș de un șofer de autobuz care se afla sub influența alcoolului readuce în atenție riscurile la care sunt expuși participanții la trafic atunci când un vehicul de mari dimensiuni este scăpat de sub control.

Titi Aur, expert în conducere defensivă, explică faptul că, într-o astfel de situație, șoferii au foarte puține secunde la dispoziție pentru a reacționa, iar alegerea unei manevre care limitează consecințele impactului poate face diferența.

„Când vine un mastodont de ăsta peste tine, posibilitățile pe care le ai sunt foarte limitate”, a explicat Titi Aur, referindu-se la situația în care un autobuz se îndreaptă necontrolat către autoturisme.

Potrivit specialistului, dacă șoferul observă din timp pericolul și are suficient spațiu la dispoziție, poate încerca să se retragă, inclusiv prin mersul înapoi, chiar dacă există riscul unei coliziuni cu un alt autoturism.

„Normal că dacă vine unul din față și îl vezi, accelerează către tine, soluția este să dai cu spatele, chiar cu riscul de a lovi pe cineva în spate, pentru că oricum va fi paguba mult mai mică”, a spus expertul în conducere defensivă.

Acesta a dat drept exemplu una dintre mașinile surprinse în imaginile de la Mediaș, al cărei șofer a mers înapoi pentru a evita autobuzul.

„Ceea ce se vede în imagine a făcut cel cu mașina neagră. A și scăpat. Dar chiar dacă lovea pe cineva din spate, era mai puțin periculos decât să fi lovit un autobuz care venea fioros din față”, a explicat Titi Aur.

Titi Aur explică manevra care îți poate salva viața

Expertul atrage atenția că șoferii trebuie să fie pregătiți să reacționeze și atunci când greșeala nu le aparține. Conducerea defensivă presupune tocmai anticiparea unor situații periculoase și alegerea rapidă a manevrei care poate preveni un accident sau îi poate reduce gravitatea.

„În conducerea defensivă noi spunem, în primul rând, să nu facem noi greșeli care să ne pună într-o situație periculoasă. În cazul în care altcineva face o greșeală, noi, fiecare dintre noi, să fim capabili să luăm măsura, să facem manevrele în așa fel încât fie să nu fim accidentați deloc, fie daunele să fie cât mai mici”, a explicat Titi Aur.

Specialistul subliniază că, în trafic, pericolul poate apărea în orice moment și poate afecta nu doar șoferii, ci și motocicliștii, bicicliștii, utilizatorii de trotinete, pietonii sau pasagerii.

„Când suntem pe stradă, orice calitate am avea – conducător auto, motociclist, biciclist, trotinetist, pieton sau chiar pasager – atunci suntem puși în pericol sau putem fi puși în pericol și trebuie să știm să ne comportăm”, a mai spus expertul.

În opinia lui Titi Aur, este important ca șoferii să fie permanent atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor și să își imagineze din timp posibile scenarii periculoase. Acest lucru nu înseamnă să conducă permanent în stare de panică, ci să fie pregătiți să reacționeze atunci când apare o situație neprevăzută.

„Improvizația e cea mai bună când e exersată”, a concluzionat expertul în conducere defensivă.

Editor : C.A.

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