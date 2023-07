Încă un caz revoltător iese la iveală din azilele groazei din țara noastră. O femeie a povestit pentru Digi24 cum mama sa a trecut prin trei astfel de centre și a plecat în scaun rulant, bătută și mai slabă cu 20 de kg. Ca să se facă dreptate și cineva să fie tras la răspundere, fiica a ajuns până la premierul Marcel Ciolacu și spune că nu se va lăsa până când vinovații nu vor fi trași la răspundere.

VIDEO imagini și informații cu un puternic impact emoțional

Angela a dus-o pe mama ei în trei azile: din București, Călărași și Giurgiu. Acum regretă, pentru că de fiecare data mama sa nu a fost tratată bine și a trebuit să o scoată de urgență de acolo.

Angela: "Vreau să vă spun că în 3 azile într-un an și 10 zile, starea ei a ajuns să se degradeze foarte rapid. În primul azil la care a stat, am început cu anul 2020 luna februarie, a fost instituționalizată în azilul din Voluntari. Nu a fost scoasă niciodată în această luna afară. Mâncarea era de foarte proastă calitate. Eu mergeam acolo intenționat la ora mesei că să văd ce mâncare, deci era ceva .., erau urme de carne, era un triunghi de 4-5 cm, atâta vedeai carne, mazăre, fasole, ciorbă de legume."

Pentru că în mai putin de o lună mama ei slăbise mai bine de 7 kg, femeia s-a hotărât să caute un alt azil.

Angelica: "Care este povestea și de ce a ajuns așa este că acest în acest azil s-a declarat Covid în septembrie și singurele persoane care au ieșit negative au fost mama mea și încă o doamna. (...) Da, este azilul de la care are leziunile pe față, vânătăile și pe gât, față, ochi, are și pe membre. Pentru că ea a ieșit negativă și cealaltă persoană, au fost închise într-o camera sus. Eu bănuiesc că ceea ce s-a întâmplat este că nu s-a asigurat supravegherea acolo și le-a închis. Probabil s-au încăierat, s-au bătut. Cert este că mama mea și acum dacă o atingi, țipă. Nici măcar nu mi-au spus că are leziunile respective."

Reporter: Ei v-au spus că leziunile sunt de la bătaie?

Angelica: "Nu. Când am întrebat-o de unde are leziunile, mi-a zis: doamnă, am găsit-o căzută, nu s-a întâmplat nimic, a fost găsită căzută, de acolo are leziunile."

Femeia a fost nevoită să o ia de urgență acasă pe mama ei. Câteva luni a avut o îngrijtoare, iar când aceasta a renunțat, fiica a fost nevoită să caute un al treilea azil pentru mama sa.

Angelica: "Din 7 februarie, eu am dus-o acolo într-o duminică și acolo a stat 2 luni de zile, după 2 luni a ajuns în scaunul cu roțile. Eu eram în delegație și sora mea îmi zice: uită-te pe camere să vezi. Am văzut că în loc să fie pusă cu față spre camerele de supraveghere era cu spatele. Am sunat administratorul căminului să comunicăm că suntem acolo și vrem să o vizităm. În momentul în care ne-a fost adusă, am rămas uimită că este încă în scaunul cu roțile, mama mea mergând. Nu a avut probleme locomotorii, de deplasare".

Aparținător, la ieșirea din spital: Vă rog frumos să o ridicați în picioare, să vedem dacă stă în picioare! Pentru că ne-ați zis că e mai bine decât atunci când am adus-o!

Îngrijitoare: Ea până astăzi a stat în picioare! A și mers! S-a cățărat pe scări!

Aparținător: Ia, în picioare, să vedem! Uitați-o, doamnă! Dacă stă...nu stă! Ia uitați-o în ce hal e! Nu mai poate să stea în picioare, asta e! Ia, uite! Stai în picioare, mamă, că eu te-am adus în picioare, nu te-am adus așa! Vai și amar de viața ta! Ia uitați-o cum merge, doamnă! O vedeți? Că ziceți că a fost mai bine decât atunci când am adus-o!

Îngrijitoare: Doamnă, vă referiți la o zi când ea nu a dormit noaptea!

Aparținător: Nu e de dormit, doamnă! Nu mai poate să se țină pe picioare! Nu e de la nesomn!

Îngrijitoare: Ea stă în picioare și merge și singură!

Aparținător: Ia, ia lăsați-o singură să meargă!

Îngrijitoare: Nu acum!! Acum nu poate să meargă pentru că nu a dormit!

Femeia susține că în cămin mama ei primea extrem de multe sedative. La mai puțin de o lună de când a lua-o acasă, bătrâna s-a ridicat din scaunul cu rotile și a început să meargă iar.

Fiindcă vrea acum să se facă dreptate pentru mama să și i-a vorbit despre asta inclusiv premierului României.

Angelica: "Am făcut un memoriu, zilele trecute l-am depus la domnul ministru pentru a-i aduce la cunoștință. De ce am făcut acest lucru, pentru că era următoarea varianta de acțiune pe care am avut în gând să o fac pentru că instituțiile statului nu și-au dat interesul cu privire la cazul mamei mele."

Angelica: "Am făcut plâgere penală, s-a clasat, am făcut adrese către ministrul muncii prin care le-am adus la cunoștință toate aspectele cu care s-a confruntat mama mea în azil. Mi s-a răspuns foarte sumar și superficial, ceea ce m-a deranjat, mi s-a răspuns că beneficiarii sunt mulțumiți, suspiciunile nu se adeveresc."

Reporter: Ați mai duce-o la azil?

Angelica: "Nu, sub nici o formă. Cineva m-a sfătuit că găsește un azil foarte bun. Nu, ea stă aici cu noi și trebuie să moară în casă ei."

Femeia încă așteaptă un răspuns la adresa înaintată prim-ministrului Marcel Ciolacu.

Editor : G.M.