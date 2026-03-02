Invitat la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu a fost întrebat dacă, în calitate de comandant de vas a fost vreodată în Strâmtoarea Ormuz și care crede el că vor fi consecințele economice în urma blocării acesteia.

„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”, a glumit căpitanul Băsescu.

„Am încărcat în toate porturile din în toate terminalurile petroliere din Golf. Și în Kuveit și-n Iran și-n Irak și-n Arabia Saudită. Ce mă îngrijorează ca om care știe foarte bine zona, mă îngrijorează faptul că a fost lovită Rafinăria Aranco. Aramco este o companie mixtă a Arabiei Saudite cu Statele Unite. Rafinăria, care e una din cele mai mari din lume, a fost închisă. În același timp este practic scos din funcțiune terminalul petrolier aparținând Arabiei Saudite de la Ras Tanura. Este cel mai mare terminal petrolier din lume. Terminalul de la Ras Tanura zilnic încărca 6 milioane de barili de țiței în cele 11 dane în care operează nave. Deci 6 milioane de barili înseamnă cam 600.000t zilnic plecau din Ras Tanura. Acum Strâmtoarea Ormuz este închisă și se va resimți lipsa țițeiului din golf. De acolo iese, zilnic, 20% din exporturile mondiale de țiței și cred că vor fi creșteri mari de prețuri și la combustibil și la țiței. Vor fi creșteri mari la combustibil și pentru că rafinăria Ramcu a fost închisă, de asemenea, cea mai mare rafinărie din lume”.

Editor : Sebastian Eduard