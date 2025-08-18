Live TV

Silvicultorii cer retragerea proiectului care vizează reorganizarea Romsilva şi anunţă un nou protest

sigla romsilva 2
Romsilva. Inquam Photos / Octav Ganea

Sindicaliștii din silvicultură anunță un nou protest față de reorganizarea Romsilva și spun că actualul proiect promovat de Ministerul Mediului a fost „desfiinţat din perspectivă legală” de Ministerul Justiției.

Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură Silva anunţă că vor organiza, miercuri, între orele 10:00 - 14:00, o acţiune de protest în faţa Ministerului Mediului.

„Ministerul care răspunde de păduri refuză să asculte opiniile profesioniştilor din silvicultură şi susţine un proiect elaborat fără niciun studiu de impact, ce conţine numeroase erori de ordin juridic şi administrativ. Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva a atras atenţia încă de la apariţia draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care priveşte reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva că proiectul nu este făcut corect. Dacă va fi legiferat de Guvern, actualul proiect de "reformă" va pune pădurile statului în pericol, va duce la colapsul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi la pierderea locurilor de muncă ale silvicultorilor”, arată comunicatul sindicaliștilor, citat de Agerpres.

„Este de neînţeles înverşunarea conducerii ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în susţinerea acestui proiect eronat. De asemenea, este de neînţeles continua campanie de denigrare a silvicultorilor şi a Romsilva, campanie susţinută chiar de autorităţi ale statului. Oricât s-ar strădui cineva să ne convingă de contrariu, nu există nicio altă instituţie, companie, firmă sau ONG, organizaţie românească sau străină, care să poată gestiona pădurile statului mai bine decât silvicultorii din Regia Naţională a Pădurilor”, se mai arată în comunicat.

Sindicaliștii cer „stoparea campaniei de denigrare a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi a acţiunilor de discreditare şi compromitere a personalului silvic, precum şi retragerea proiectului de Hotărâre a Guvernului promovat de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin care, fără niciun studiu de impact economic, social sau bugetar, se forţează reorganizarea Romsilva prin desfiinţarea a 70% din numărul de direcţii silvice judeţene, prin separarea activităţilor de producţie cu scopul menţinerii doar a celor "eficiente economic", în detrimentul aspectelor de ordin social, organizatoric şi funcţional, punând în pericol circa 500 de locuri de muncă”.

Anunțul vine în condițiile în care atât fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, cât și succesoarea sa, Diana Buzoianu, au făcut dezvăluiri despre sporurile și primele uriașe luate de oamenii din conducerea Romsilva și au anunțat reorganizarea regiei.

Ministerul Justiției a subliniat că Romsilva nu poate să fie reorganizată în actuala formă propusă de Diana Buzoianu, pentru că nu oferă o bază legală puternică. Ar fi nevoie de modificarea unor legi, nu doar de o hotărâre de guvern pentru reorganizarea regiei.

Buzoianu a spus că s-au făcut abia „primii pași”.

„Nu există încă niciun aviz, pentru că nu a fost solicitat. Suntem abia la primii pași. Sunt convinsă că toate ministerele, inclusiv domnul Marinescu, își doresc cea mai puternică hotărâre de Guvern, chiar dacă va fi contestată, pentru că a supărat foarte mulți oameni. Dorința noastră comună este ca acest act normativ, împreună cu alte acte de nivel primar – legi care vor trebui modificate – să fie cât mai solide și să reziste în instanță”, a explicat Buzoianu.

