Simulare: Cât de mult va crește rata lunară pentru un credit ipotecar de 225.000 lei, luat pe 30 de ani

Indicele ROBOR, în funcție de care se calculează ratele creditelor în lei la 3 luni, a ajuns la 3,01% pe an, cu 50% mai mult decât în urmă cu un an. Analiștii economici estimează că ROBOR va continua să crească și anul acesta. În plus, Banca Centrală ar putea majora, din nou, dobânda cheie în mai puțin de o săptămână. Românii trebuie să se aștepte ca în 2022 să plătească rate mai mari și să aibă acces mai dificil la creditare, susțin analiștii economici.

La începutul anului 2021, indicele ROBOR la 3 luni era 1,98%. Minimul anului a fost atins pe 7 iunie, când indicele a fost 1,49%.

Din toamnă dobânzile au început să crească, pe fondul deciziei Băncii Centrale, prima de acest fel în ultimii trei ani, de a majora dobânda cheie. În 23 septembrie, valoarea ROBOR la 3 luni ajunsese la 1,57%.

Indicele a încheiat anul la 3.01%, nivel dublu față de cel înregistrat la jumătatea anului.

Totodată, românii trebuie să se aștepte ca în 2022 sa plătească rate mai mari și sa aibă acces mai dificil la creditare, susțin analiștii economici. Calculele arată că pentru un credit ipotecar de 225.000 lei, luat pe 30 de ani, rata lunară era acum trei luni 1.241 de lei. La început de an, rata crescuse cu mai bine de 14 procente, ajungând la 1.422 de lei.

Dacă ROBOR la trei luni va continua să crească și va ajunge la 4% la final de an, atunci, pentru același credit vom ajunge să plătim o rată lunară de 1.567 lei, cu 145 mai mult față de suma plătită la începutul anului 2022.

Tocmai de aceea specialiștii îi sfătuiesc pe cei care au de gând să se împrumute în perioada următoare să acceseze credite cu dobânzi fixe pentru o perioadă cât mai lungă de timp.

Evoluția ROBOR la 3 luni din ultimul an

4 ianuarie 2021: 1,98%

7 iunie 2021: 1,49%

23 septembrie 2021: 1,57%

31 decembrie 2021: 3.01%







