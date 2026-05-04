Sindicaliștii din Apele Române ies în stradă. Sunt anunțate proteste în toată țara: „Este cazul să acţionăm”

Reprezentaţii Sindicatului „Mureşul” din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române” vor picheta timp de două ore toate administraţiile bazinale de apă din ţară, în perioada 4-8 mai 2026.

Protestele se vor desfăşura zilnic, între orele 10:00 şi 12:00, potrivit unui comunicat de presă al organizaţiei sindicale, citat de Agerpres. 

De asemenea, pe 14 mai 2026 este programat un miting de protest în Bucureşti, în faţa sediilor Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Pentru organizarea protestului, sindicatul va solicita sprijinul Blocului Naţional Sindical (BNS), confederaţie din care face parte.

Liderii sindicali susţin că iau în calcul inclusiv declanşarea unei greve generale, dacă revendicările angajaţilor nu vor fi soluţionate.

Reprezentanţii sindicali acuză autorităţile de „distrugerea constantă" a sistemului de gospodărire a apelor şi avertizează că subfinanţarea sectorului şi lipsa de respect faţă de angajaţi pot pune în pericol siguranţa cetăţenilor şi protecţia infrastructurii hidrotehnice.

„Vom protesta în perioada care urmează cu şi pentru fiecare angajat în parte, până când cei care conduc domeniul gospodăririi apelor din România vor înţelege că acţiunile constante şi continue de distrugere a acestui domeniu strategic pun în pericol viaţa şi bunurile cetăţenilor acestei ţări. Distrugerea structurilor din Apele Române şi umilirea zilnică a angajaţilor acestei instituţii publice de interes naţional trebuie să înceteze", transmit sindicaliştii.

Aceştia afirmă că au încercat în repetate rânduri să atragă atenţia asupra problemelor din sistem prin „memorii, petiţii şi luări publice de poziţie de orice fel", însă fără rezultat. „Este cazul să acţionăm inclusiv în acest mod, legal, protestând în stradă democratic", au menţionat sindicaliştii.

Deciziile privind declanşarea unor acţiuni de protest la nivel naţional au fost luate în cadrul şedinţei extraordinare de Birou executiv al sindicatului, în contextul declanşării conflictului de muncă.

Editor : C.S.

