Live TV

Sindicaliştii Europol reclamă o „şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei. „Modificarea legii e pe viață”

Data publicării:
ecuson al politiei romane
Foto: Poliția Română.

Sindicaliştii Europol reclamă, miercuri, o „şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei, care ar deschide drumul pentru iniţierea demersurilor pentru modificarea pensiilor militare. Sindicaliştii anunţă că, în 24 de ore, vor prezenta propuneri către guvernanţi, subliniind că „şi poliţiştii au dreptul să trăiască după ce se pensionează”.

„«Şopârla» din finalul proiectului de OUG, intitulat „reforma administraţiei publice”, vizează direct iniţierea demersurilor pentru modificarea pensiilor militare. Cu alte cuvinte, la nivelul structurilor de apărare nu se reduc cheltuielile pentru anul 2026 cu 10%, însă, în schimb, se va modifica legea pensiilor militare, cu efect «pe viaţă»”, au transmis, miercuri, într-un mesaj postat pe Facebook, sindicaliştii Europol, informează News.ro.

Aceştia reamintesc că legea a fost deja modificată în 2023, ca parte a jalonului asumat prin PNRR, şi a fost crescută vârsta de pensionare la 65 de ani.

„În acest context, în 24 de ore vom prezenta public propunerile de amendamente, oferind mai multe variante guvernanţilor, cu menţiunea că şi poliţiştii au dreptul să trăiască după ce se pensionează”, au mai transmis sindicaliştii.

Ministerul Dezvoltării a publicat, miercuri, în transparenţă decizională, proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind măsurile din administraţie, în varianta agreată de coaliţie.

Proiectul prevede o reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală şi o reducere a cheltuielilor de personal pentru administraţia publică centrală de 10%.
Pentru sistemele de învăţământ şi cultură, pentru spitalele publice şi serviciile publice de ambulanţă, dar şi pentru sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, proiectul pus în transparenţă decizională prevede excepţie de la reducerea de personal, cu măsuri compensatorii.

Astfel, potrivit Ordonanţei, ar creşte vârsta de pensionare pentru militari, în sistemul de învăţământ va fi redus sporul pentru doctorat, iar în sistemul sanitar, între altele, va fi introdus un nou sistem de clasificare a spitalelor şi un sistem de salarizare după performanţă.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
dan mihalache
2
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
3
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
Peisaj de iarnă în românia
4
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
putin
5
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ecuson al politiei romane
Polițiștii și militarii ar putea rămâne fără normă de hrană. Tăierea a fost discutată în Guvern
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - PSD - CONFERINTA - 5 DEC 2025
Guvernul înăsprește controlul substanțelor stupefiante și psihotrope. Alexandru Rogobete: Limităm riscul de trafic și consum abuziv
barza alba cuib
Polițiști clujeni lăsați în frig de un cuib de barză. De ce nu-l pot strica pentru a folosi soba din clădire
BUCURESTI - LANSARE MMANUAL ISTORIE - 22 IAN 2026
Mihai Călin: „Nu faci un rol doar la repetiții. Dacă vezi pe cineva care vorbește singur, ori are probleme psihice, ori este actor”
politie masina noaptea girofar
Sindicatul Europol, distribuind imagini cu sediul IPJ Botoşani: „Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul”
Recomandările redacţiei
sediul comisiei europene
Comisia Europeană „a luat act” de decizia CCR privind pensiile...
nava transport gaze gnl gaz natural lichefiat sua
Viraj energetic la Viena: Austria vrea să reducă importurile de GNL...
File: Jefferey Epstein Court Case
Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime...
Mugur Isărescu susține o conferință de presă.
BNR: O tentativă de fraudă tip deepfake utilizează imaginea...
Ultimele știri
Şeful Google DeepMind estimează în cât timp IA va atinge capacitatea umană. Ce este „Testul Einstein”, la care aceasta va fi supusă
Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru regiunile UE învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina. Măsuri în cinci domenii prioritare
Curtea de Apel București întărește criticile aduse de CSM după decizia privind pensiile speciale: Un regres în statutul de independență
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A intrat în direct și Radu Naum nu s-a putut abține: ”Este de neiertat! Uitați-l”. Lăcătuș a intervenit: ”Ce...
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...