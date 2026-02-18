Sindicaliştii Europol reclamă o „şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei. „Modificarea legii e pe viață”

Sindicaliştii Europol reclamă, miercuri, o „şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei, care ar deschide drumul pentru iniţierea demersurilor pentru modificarea pensiilor militare. Sindicaliştii anunţă că, în 24 de ore, vor prezenta propuneri către guvernanţi, subliniind că „şi poliţiştii au dreptul să trăiască după ce se pensionează”.



„«Şopârla» din finalul proiectului de OUG, intitulat „reforma administraţiei publice”, vizează direct iniţierea demersurilor pentru modificarea pensiilor militare. Cu alte cuvinte, la nivelul structurilor de apărare nu se reduc cheltuielile pentru anul 2026 cu 10%, însă, în schimb, se va modifica legea pensiilor militare, cu efect «pe viaţă»”, au transmis, miercuri, într-un mesaj postat pe Facebook, sindicaliştii Europol, informează News.ro.

Aceştia reamintesc că legea a fost deja modificată în 2023, ca parte a jalonului asumat prin PNRR, şi a fost crescută vârsta de pensionare la 65 de ani.

„În acest context, în 24 de ore vom prezenta public propunerile de amendamente, oferind mai multe variante guvernanţilor, cu menţiunea că şi poliţiştii au dreptul să trăiască după ce se pensionează”, au mai transmis sindicaliştii.

Ministerul Dezvoltării a publicat, miercuri, în transparenţă decizională, proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind măsurile din administraţie, în varianta agreată de coaliţie.

Proiectul prevede o reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală şi o reducere a cheltuielilor de personal pentru administraţia publică centrală de 10%.

Pentru sistemele de învăţământ şi cultură, pentru spitalele publice şi serviciile publice de ambulanţă, dar şi pentru sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, proiectul pus în transparenţă decizională prevede excepţie de la reducerea de personal, cu măsuri compensatorii.

Astfel, potrivit Ordonanţei, ar creşte vârsta de pensionare pentru militari, în sistemul de învăţământ va fi redus sporul pentru doctorat, iar în sistemul sanitar, între altele, va fi introdus un nou sistem de clasificare a spitalelor şi un sistem de salarizare după performanţă.

Editor : Sebastian Eduard