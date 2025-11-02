„Sindromul Italia” este subiectul unui reportaj publicat de prestigioasa publicație The New York Times. Numele este dat unei afecțiuni specifice pentru femeile din estul Europei, care în ultimii 35 de ani au îngrijit bătrâni în Spania, Italia, Germania, Franța și Marea Britanie. Articolul are ca exemplu un caz de la Institutul Socola din Iași, unde Sindromul Italia este studiat de 7 ani.

Psihologul Teodor Răileanu a vorbit la Digi24 despre acest fenomen, care afectează multe femei și care începe să fie din ce în ce mai recunoscut printre specialiști.

„Există o listă întreagă de manifestări ale acestei afecțiuni, care începe din ce în ce mai mult să fie recunoscută, deocamdată neoficial, în rândurile psihoterapeuților și a psihiatrilor.

În primul și în primul rând apare sindromul de burnout, de epuizare. Pentru că aceste femei, în special femei, care îngrijesc bătrâni, de cele mai multe ori cu afecțiuni psihice sau cu boli grave, muncesc enorm de mult și adesea fără pauze, fără concedii suficiente.

Sunt disponibile la orice oră din zi și din noapte și apare destul de rapid sindromul de burnout, de epuizare. Sunt femei din Europa de Est și nu numai. Și în Filipine se se vorbește despre acest sindrom….Aceste femei lucrează cu anii într-un ritm extraordinar de puternic, departe de casă, adesea izolate, pentru că trebuie să stea în locuința persoanei de care au grijă”, a explicat psihologul.

Teodor Răileanu a atras atenția că la aceste persoane apar și forme destul de grave de depresie, uneori chiar cu tentative de suicid, care se combină și cu sentimentul de vinovăție.

Problema majoră este că, de cele mai multe ori, aceste depresii atipice și care, din păcate, rezistă destul de mult la tratamentele clasice psihiatrice și psihoterapeutice, aceste episoade depresive majore, uneori chiar psihotice, se manifestă la întoarcerea acasă, când femeia respectivă iese din ritmul absolut infernal în care a lucrat, poate chiar ani de zile și are sentimentul că rămâne fără sens, fără semnificație, nu știe ce să mai facă acasă”, a spus psihologul.

În același timp, apar probleme de readaptare la familie și la țara din care au plecat cu ani în urmă. Din acest motiv, afecțiunea se studiază intens la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, „care este oarecum în avangarda identificării și tratării acestui Sindrom Italia”, a mai afirmat Teodor Răileanu.

În ceea ce privește prevenția, psihologul a explicat că se discută la nivel european despre inițiative, dar deocamdată sunt doar la nivel de declarații politice.

„Italia și România sunt oarecum în avangarda tratării acestui sindrom. În Italia s-a modificat foarte mult legislația în sensul protecției lucrătorilor străini, în special a femeilor care au grijă de persoane cu nevoi speciale din Italia, în special bătrâni, cu pauze mai lungi, cu zile libere, cu acces gratuit la asistență psihologică, psihiatrică”.

Teodor Răileanu spune că una dintre principalele probleme despre care se vorbește destul de puțin este lipsa pregătirii acestor persoane care pleacă pentru a avea grijă de persoane cu nevoi speciale, încă dinainte de plecare. Acești îngrijitori ar trebui să aibă parte de pregătire profesională, medicală, dar și psihologică.

